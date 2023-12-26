У Києві середня зарплата становить 14,1 тисячі - Центр зайнятості — Finance.ua
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У Києві середня зарплата становить 14,1 тисячі - Центр зайнятості

Особисті фінанси
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У Києві середня зарплата становить 14,1 тисячі - Центр зайнятості
У Києві середня зарплата становить 14,1 тисячі - Центр зайнятості
У Києві середній розмір заробітної плати на середину грудня 2023 року становив 14,1 тисячі гривень.
Про це повідомив директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький в інтерв'ю Укрінформу.
«Середній розмір заробітної плати у вакансіях на середину грудня 2023 року складає 14,1 тис. грн» — сказав Новицький.
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При цьому він зауважив, що є вакансії із набагато вищим рівнем зарплати, але й з досить високими вимогами до майбутнього працівника. Наприклад, фахівцям в ІТ-сфері пропонують до 110 тис. грн. Зарплата кваліфікованих робітників з інструментом також на гарному рівні - 30−35 тис. грн.
За інформацією Новицького, зарплати у середньому такі:
  • продавцям продовольчих товарів та охоронникам роботодавці пропонують по 11,1 тис. грн;
  • електромонтерам різних спеціалізацій — до 14,9 тис. грн;
  • слюсарям різних спеціалізацій — до 22,0 тис. грн;
  • вчителям — до 12,7 тис. грн;
  • лікарям різних спеціалізацій — до 25 тис. грн.
Директор КМЦЗ додав, що мінімальний розмір зарплати пропонують контролеру квитків, експедитору, гардеробнику, садівнику тощо.
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За матеріалами:
Finance.ua
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