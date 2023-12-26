У Києві середня зарплата становить 14,1 тисячі - Центр зайнятості — Finance.ua

У Києві середня зарплата становить 14,1 тисячі - Центр зайнятості Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

У Києві середня зарплата становить 14,1 тисячі - Центр зайнятості

У Києві середній розмір заробітної плати на середину грудня 2023 року становив 14,1 тисячі гривень.

Про це повідомив директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький в інтерв'ю Укрінформу.

«Середній розмір заробітної плати у вакансіях на середину грудня 2023 року складає 14,1 тис. грн» — сказав Новицький.

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При цьому він зауважив, що є вакансії із набагато вищим рівнем зарплати, але й з досить високими вимогами до майбутнього працівника. Наприклад, фахівцям в ІТ-сфері пропонують до 110 тис. грн. Зарплата кваліфікованих робітників з інструментом також на гарному рівні - 30−35 тис. грн.

За інформацією Новицького, зарплати у середньому такі:

продавцям продовольчих товарів та охоронникам роботодавці пропонують по 11,1 тис. грн;

електромонтерам різних спеціалізацій — до 14,9 тис. грн;

слюсарям різних спеціалізацій — до 22,0 тис. грн;

вчителям — до 12,7 тис. грн;

лікарям різних спеціалізацій — до 25 тис. грн.

Директор КМЦЗ додав, що мінімальний розмір зарплати пропонують контролеру квитків, експедитору, гардеробнику, садівнику тощо.

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