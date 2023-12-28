Кому та як можуть заблокувати зарплату через неявку до військкомату: відповідь економіста — Finance.ua
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Кому та як можуть заблокувати зарплату через неявку до військкомату: відповідь економіста

Особисті фінанси
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Кому та як можуть заблокувати зарплату через неявку до військкомату: відповідь економіста
Кому та як можуть заблокувати зарплату через неявку до військкомату: відповідь економіста
Потрапляння до Єдиного реєстру боржників може стати причиною багатьох проблем для військовозобов'язаних.
Після появи нового законопроєкту про мобілізацію в суспільстві жваво обговорюють одну зі скандальних його норм про заборону ухилянтам розпоряджатися власними коштами, які, наприклад, розміщені на банківських рахунках або банківських картках.
Кому та як саме можуть заблокувати заробітну плату, яка вже є на банківському рахунку — про це в коментарі для ТСН.ua розповів авторитетний економіст Олег Пендзин.
«Я вважаю, що коли дійде до обговорення, то вони (автори законопроєкту — Ред.) пояснять, про що йдеться. ТЦК матимуть повноваження без оформлення адмінпротоколу накладати штраф. А накладення штрафу, який не сплачується протягом встановленого законодавством терміну, автоматично заносить порушника до Єдиного реєстру боржників. Через такий механізм вони збираються задіяти цей реєстр.
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Це єдиний спосіб забезпечити конституційність такого інструментарію. Тобто вони хочуть надсилати людині повістку електронною поштою. Людина не з’явилася в установлений термін (до ТЦК — Ред.), на неї наклали штраф у розмірі декількох тисяч гривень. Не знаю, які вони визначать терміни для погашення. Якщо штраф не сплачений, людина потрапляє до реєстру боржників. Якщо людина потрапляє до цього реєстру, то щодо неї починає працювати виконавча служба, яка може заблокувати рахунки, заборонити розпоряджатися майном. Тобто хочуть зробити такий механізм", — каже Олег Пендзин.
За словами Олега Пендзина, в остаточному варіанті цей законопроєкт, можливо, буде дещо іншим.
«Вони всі політики. Вони всі шалено бояться поставити хрест на своїй політичній кар'єрі. Те, що там написано (в законопроєкті. — Ред.), — це жах і сльози. Я думаю, що ця норма зникне. Як і величезні штрафи, про які йдеться», — каже економіст.
За матеріалами:
ТСН
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