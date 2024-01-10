Рейтинг самых высоких зарплат в январе — Finance.ua

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Рейтинг самых высоких зарплат в январе

Личные финансы
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Рейтинг самых высоких зарплат в январе
Рейтинг самых высоких зарплат в январе
Украинский рынок труда, хоть и неравномерно, продолжает восстанавливаться после спада в начале полномасштабной войны.
Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на информацию популярных кадровых порталов и Государственного центра занятости.

Восстановление украинского рынка труда

Наилучшая ситуация по восстановлению рынка труда в Ивано-Франковской области (183 процента от количества, зафиксированного в феврале 2022 года), то есть вакансий вдвое больше, чем до войны, худшая — в Херсонской области (18 процентов).
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Эксперты фиксируют определенную диспропорцию между количеством предложений и резюме. В частности, ощущается нехватка рабочих профессий и медицинских работников. При этом очень высока конкуренция на работу онлайн. Речь идет о таких профессиях:
  • верстальщики;
  • тестировщики;
  • вебдизайнеры;
  • копирайтеры;
  • ретушеры;
  • видеомонтажеры.
Так что в некоторых сферах — дефицит кадров, в некоторых — большая конкуренция среди соискателей работы.
В частности, на сайте Robota.ua насчитывается более 82,6 тыс. вакансий. Это вдвое больше по сравнению с январем прошлого года. Также выросло число резюме на 400 тысяч, до 5,1 млн единиц.
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Увеличилось количество предложений работы в Государственном центре занятости. Если в декабре насчитывалось 49,3 тыс., то в начале прошлого года было всего 20,5 тыс. вакансий.

Где больше всего предложений работы и кого ищут

По данным кадровых порталов, компании больше всего ищут:
  • менеджеров;
  • консультантов;
  • администраторов;
  • бухгалтеров.
В тройке лидеров самых популярных категорий:
  • сфера обслуживания;
  • рабочие специальности;
  • продажи;
  • закупки.
В частности, на Robota.ua больше всего ищут торговцев, продавцов и простых рабочих, а меньше всего специалистов морских специальностей. На Work.ua наименьшая потребность в специалистах из сфер «Страхование» и «Недвижимость».
Источник. Work.ua
Источник. Work.ua

Где самые высокие зарплаты украинцев

Средняя зарплата в начале прошлого года была на уровне 15 тыс. грн, а сейчас — 19 тыс. грн, по данным кадровых сайтов. Самые высокие средние зарплаты:
  • в Херсоне — 22,5 тыс. гривен;
  • в Киеве — 21,5 тыс. гривен;
  • во Львове — 20 тыс. гривен;
  • в Днепре — 19 тыс. гривен.
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По словам экспертов, первенство Херсона объясняется тем, что там много вакансий для военных или сопричастных специалистов.
Самые низкие средние зарплаты:
  • в Сумах — 14,4 тыс. гривен;
  • в Кривом Роге — 15 тыс. гривен.
Регионы с высокими средними зарплатами. Источник. Work.ua
Регионы с высокими средними зарплатами. Источник. Work.ua
По категориям больше всего платят работникам в сфере IT — средняя зарплата 110 тыс. гривен. Больше всего выросли доходы у Net-программистов — с 56 тыс. до 70 тыс. гривен.
Выше средней зарплата у специалистов отрасли недвижимости, транспорта, продаж.
Самые низкие средние зарплаты:
  • в образовании, науке — 15,8 тыс. гривен;
  • в розничной торговле — 15,5 тыс. гривен.
В сфере страхования, где в прошлом году были самые низкие зарплаты, выплаты выросли с 12,5 тыс. до 22,5 тыс. гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Novyny.live
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