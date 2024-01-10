Рейтинг самых высоких зарплат в январе — Finance.ua

Рейтинг самых высоких зарплат в январе Сегодня 14:03 — Личные финансы

Рейтинг самых высоких зарплат в январе

Украинский рынок труда, хоть и неравномерно, продолжает восстанавливаться после спада в начале полномасштабной войны.

Восстановление украинского рынка труда

Наилучшая ситуация по восстановлению рынка труда в Ивано-Франковской области (183 процента от количества, зафиксированного в феврале 2022 года), то есть вакансий вдвое больше, чем до войны, худшая — в Херсонской области (18 процентов).

Эксперты фиксируют определенную диспропорцию между количеством предложений и резюме. В частности, ощущается нехватка рабочих профессий и медицинских работников. При этом очень высока конкуренция на работу онлайн. Речь идет о таких профессиях:

верстальщики;

тестировщики;

вебдизайнеры;

копирайтеры;

ретушеры;

видеомонтажеры.

Так что в некоторых сферах — дефицит кадров, в некоторых — большая конкуренция среди соискателей работы.

В частности, на сайте Robota.ua насчитывается более 82,6 тыс. вакансий. Это вдвое больше по сравнению с январем прошлого года. Также выросло число резюме на 400 тысяч, до 5,1 млн единиц.

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Увеличилось количество предложений работы в Государственном центре занятости. Если в декабре насчитывалось 49,3 тыс., то в начале прошлого года было всего 20,5 тыс. вакансий.

Где больше всего предложений работы и кого ищут

По данным кадровых порталов, компании больше всего ищут:

менеджеров;

консультантов;

администраторов;

бухгалтеров.

В тройке лидеров самых популярных категорий:

сфера обслуживания;

рабочие специальности;

продажи;

закупки.

В частности, на Robota.ua больше всего ищут торговцев, продавцов и простых рабочих, а меньше всего специалистов морских специальностей. На Work.ua наименьшая потребность в специалистах из сфер «Страхование» и «Недвижимость».

Источник. Work.ua

Где самые высокие зарплаты украинцев

Средняя зарплата в начале прошлого года была на уровне 15 тыс. грн, а сейчас — 19 тыс. грн, по данным кадровых сайтов. Самые высокие средние зарплаты:

в Херсоне — 22,5 тыс. гривен;

в Киеве — 21,5 тыс. гривен;

во Львове — 20 тыс. гривен;

в Днепре — 19 тыс. гривен.

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По словам экспертов, первенство Херсона объясняется тем, что там много вакансий для военных или сопричастных специалистов.

Самые низкие средние зарплаты:

в Сумах — 14,4 тыс. гривен;

в Кривом Роге — 15 тыс. гривен.

Регионы с высокими средними зарплатами. Источник. Work.ua

По категориям больше всего платят работникам в сфере IT — средняя зарплата 110 тыс. гривен. Больше всего выросли доходы у Net-программистов — с 56 тыс. до 70 тыс. гривен.

Выше средней зарплата у специалистов отрасли недвижимости, транспорта, продаж.

Самые низкие средние зарплаты:

в образовании, науке — 15,8 тыс. гривен;

в розничной торговле — 15,5 тыс. гривен.

В сфере страхования, где в прошлом году были самые низкие зарплаты, выплаты выросли с 12,5 тыс. до 22,5 тыс. гривен.

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