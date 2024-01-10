Рейтинг самых высоких зарплат в январе — Finance.ua

Рейтинг самых высоких зарплат в январе
Украинский рынок труда, хоть и неравномерно, продолжает восстанавливаться после спада в начале полномасштабной войны.
Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на информацию популярных кадровых порталов и Государственного центра занятости.
Восстановление украинского рынка труда
Наилучшая ситуация по восстановлению рынка труда в Ивано-Франковской области (183 процента от количества, зафиксированного в феврале 2022 года), то есть вакансий вдвое больше, чем до войны, худшая — в Херсонской области (18 процентов).
Эксперты фиксируют определенную диспропорцию между количеством предложений и резюме. В частности, ощущается нехватка рабочих профессий и медицинских работников. При этом очень высока конкуренция на работу онлайн. Речь идет о таких профессиях:
- верстальщики;
- тестировщики;
- вебдизайнеры;
- копирайтеры;
- ретушеры;
- видеомонтажеры.
Так что в некоторых сферах — дефицит кадров, в некоторых — большая конкуренция среди соискателей работы.
В частности, на сайте Robota.ua насчитывается более 82,6 тыс. вакансий. Это вдвое больше по сравнению с январем прошлого года. Также выросло число резюме на 400 тысяч, до 5,1 млн единиц.
Увеличилось количество предложений работы в Государственном центре занятости. Если в декабре насчитывалось 49,3 тыс., то в начале прошлого года было всего 20,5 тыс. вакансий.
Где больше всего предложений работы и кого ищут
По данным кадровых порталов, компании больше всего ищут:
- менеджеров;
- консультантов;
- администраторов;
- бухгалтеров.
В тройке лидеров самых популярных категорий:
- сфера обслуживания;
- рабочие специальности;
- продажи;
- закупки.
В частности, на Robota.ua больше всего ищут торговцев, продавцов и простых рабочих, а меньше всего специалистов морских специальностей. На Work.ua наименьшая потребность в специалистах из сфер «Страхование» и «Недвижимость».
Где самые высокие зарплаты украинцев
Средняя зарплата в начале прошлого года была на уровне 15 тыс. грн, а сейчас — 19 тыс. грн, по данным кадровых сайтов. Самые высокие средние зарплаты:
- в Херсоне — 22,5 тыс. гривен;
- в Киеве — 21,5 тыс. гривен;
- во Львове — 20 тыс. гривен;
- в Днепре — 19 тыс. гривен.
По словам экспертов, первенство Херсона объясняется тем, что там много вакансий для военных или сопричастных специалистов.
Самые низкие средние зарплаты:
- в Сумах — 14,4 тыс. гривен;
- в Кривом Роге — 15 тыс. гривен.
По категориям больше всего платят работникам в сфере IT — средняя зарплата 110 тыс. гривен. Больше всего выросли доходы у Net-программистов — с 56 тыс. до 70 тыс. гривен.
Выше средней зарплата у специалистов отрасли недвижимости, транспорта, продаж.
Самые низкие средние зарплаты:
- в образовании, науке — 15,8 тыс. гривен;
- в розничной торговле — 15,5 тыс. гривен.
В сфере страхования, где в прошлом году были самые низкие зарплаты, выплаты выросли с 12,5 тыс. до 22,5 тыс. гривен.
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