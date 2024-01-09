Каким был последний месяц 2023 года на рынке труда (инфографика) — Finance.ua

Каким был последний месяц 2023 года на рынке труда (инфографика) Сегодня 16:04 — Личные финансы

Каким был последний месяц 2023 года на рынке труда (инфографика)

Декабрь — традиционно «низкий» сезон на рынке труда. 2023 год не стал исключением, ведь к концу года и работодатели, и соискатели были не слишком активными. Учитывая динамику предыдущих лет, серьезное оживление следует ожидать в конце января или даже в начале февраля.

Об этом пишет Work.ua.

В декабре рекрутеры получали наименьшее количество откликов соискателей за последние 3 года. Чтобы конкурировать за лучшие кадры, работодатели и дальше повышают зарплаты. В декабре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 000 грн.

Инфографика: Work.ua

Динамика вакансий

В декабре 2023 года работодатели опубликовали 96 524 вакансий. Если сравнить с ноябрем, количество предложений сократилось на 5%. Уменьшение количества вакансий в последний месяц года — обычное явление на рынке труда. Ведь в период зимних праздников и соискатели, и работодатели проявляют гораздо меньшую активность.

Инфографика: Work.ua

По-прежнему на рынке труда остаются существенные диспропорции. Если сравнивать с довоенными показателями, больше всего возросло количество вакансий в Закарпатской (171%), Ивано-Франковской (157%), Хмельницкой (132%), Черновицкой (129%) и Львовской области (128%).

Области-лидеры по абсолютному количеству предложений работы имеют столько вакансий: Киевская — 33 171, Днепропетровская — 8 976, Львовская — 8 773, Одесская — 6352, Харьковская — 3 456.

На каких специалистов спрос

Уже несколько месяцев наибольшее количество вакансий на рынке предлагает категория «Рабочие специальности, производство» (-8% к ноябрю, 17 408 вакансий). Также среди лидеров категории «Сфера обслуживания» (-6%, 16 821), «Продажа, закупка» (-4%, 13 145), «Розничная торговля» (-2%, 12 174), «Логистика, склад, ВЭД «(-6%, 10 080).

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Несмотря на общий спад на рынке, некоторые категории нарастили количество вакансий: «Страхование» (+4% к ноябрю, 200 вакансий), «Бухгалтерия, аудит» (+2%, 6 858), «Финансы, банк» (+2%, 4278), «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» (+2%, 1038). Работодатели готовились к сезону финансовой отчетности, что отразилось на поиске кандидатов.

В разрезе отдельных профессий в декабре вырос спрос на следующих специалистов:

бизнес-аналитик (+14% к ноябрю, 193 вакансии);

инженер по качеству (+12%, 220);

директор по маркетингу (+11%, 137);

оператор АЗК (+8%, 471);

энергетик (+8%, 154);

начальник отдела кадров (+7%, 128);

заведующий складом (+6%, 287);

курьер с авто (+6%, 134);

помощник адвоката (+4%, 197);

химик (+4%, 113).

Работодатели все чаще обозначают свои вакансии как открытые для ветеранов (+1% к ноябрю, 5 857 вакансий), людей с инвалидностью (+3%, 8 770), пенсионеров (+1%, 3 981).

Конкуренция

В декабре 282 975 соискателей обновили или создали резюме. Это на 17% меньше показателей ноября и соответствует общему тренду месяца: искатели «ушли в спячку» накануне зимних праздников и вернутся к активному поиску уже в январе или феврале. Такие настроения отразились и на количестве откликов на вакансии: конкуренция среди соискателей в декабре 2023 года была самой низкой за последние три года.

Инфографика: Work.ua

Наибольшее количество откликов на вакансии в декабре получали работодатели в Винницкой области, сместив бессменного лидера — Киевщину. Также не отстают по активности соискатели в Харьковской, Волынской и Одесской областях. Самая низкая конкуренция была в Херсонской, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях.

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По-прежнему наибольшее количество откликов соискатели посылают на предложения дистанционной работы. В топе — вакансии UI/UX дизайнера, тестировщика, ретушера, переводчика английского, видеомонтажера, копирайтера, графического дизайнера. А вот труднее всего получать отклики от специалистов рабочих профессий: горняка, резчика, машиниста тепловоза, инструментальщика, специалиста по камнеобработке, сверлителя, специалиста холодильного оборудования.

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