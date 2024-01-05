Какие soft skills развивать в 2024 году, чтобы иметь спрос у работодателей — Finance.ua

Какие soft skills развивать в 2024 году, чтобы иметь спрос у работодателей Сегодня 12:03 — Личные финансы

Какие soft skills развивать в 2024 году, чтобы иметь спрос у работодателей

Согласно отчету The Future of Jobs Всемирного экономического форума, к 2025 году мягкие навыки будут одними из самых необходимых для успеха в карьере. Что такое soft skills, какие скилы хотят видеть работодатели и как их развивать, рассказала для Happy Monday Юлия Коваленко, HR Manager компании IdeaSoft, входящей в Sigma Software Group.

Какие soft skills являются самыми ценными для работодателей

Эффективная коммуникация. Это способность четко и убедительно передавать информацию разными средствами, понимать потребности других, а также принимать и давать фидбек. Коммуникативные навыки имеют решающее значение для развития крепких отношений с коллегами, клиентами и другими заинтересованными сторонами.

Это способность четко и убедительно передавать информацию разными средствами, понимать потребности других, а также принимать и давать фидбек. Коммуникативные навыки имеют решающее значение для развития крепких отношений с коллегами, клиентами и другими заинтересованными сторонами. Работа в команде. Это способность идти на компромисс, распределять ответственность, эффективно общаться и сотрудничать для достижения общих целей. Эффективная командная работа способствует творчеству, инновациям, обмену идеями и созданию положительной рабочей среды.

Это способность идти на компромисс, распределять ответственность, эффективно общаться и сотрудничать для достижения общих целей. Эффективная командная работа способствует творчеству, инновациям, обмену идеями и созданию положительной рабочей среды. Эмоциональный интеллект. Это способность распознавать и понимать эмоции свои и других. Сотрудники с развитым эмоциональным интеллектом дают чуткую и конструктивную обратную связь, строят доверительные и крепкие отношения с коллегами, мотивируют людей и разрешают сложные ситуации, не затрагивая чувства других.

Это способность распознавать и понимать эмоции свои и других. Сотрудники с развитым эмоциональным интеллектом дают чуткую и конструктивную обратную связь, строят доверительные и крепкие отношения с коллегами, мотивируют людей и разрешают сложные ситуации, не затрагивая чувства других. Адаптивность. Это способность быть гибким и открытым к изменениям: быстро анализировать ситуацию, изучать новые навыки и приспосабливаться к изменениям. Сотрудники, способные адаптироваться, помогают организациям восстановиться после сложных периодов и преодолевать неожиданные вызовы.

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Решение проблем . Это способность анализировать сложную ситуацию, определять суть проблемы и находить возможности для ее разрешения. Такой навык улучшает процесс принятия обоснованных решений, позволяет достигать более эффективных результатов, способствует развитию культуры постоянного совершенствования.

. Это способность анализировать сложную ситуацию, определять суть проблемы и находить возможности для ее разрешения. Такой навык улучшает процесс принятия обоснованных решений, позволяет достигать более эффективных результатов, способствует развитию культуры постоянного совершенствования. Креативность. Это способность мыслить нестандартно, разрабатывать новые идеи или решения, готовность бросать вызов предположениям. Креативность помогает видеть проблему под разными углами и обеспечивает организациям конкурентное преимущество, способствуя разработке уникальных продуктов, систем или процессов.

Это способность мыслить нестандартно, разрабатывать новые идеи или решения, готовность бросать вызов предположениям. Креативность помогает видеть проблему под разными углами и обеспечивает организациям конкурентное преимущество, способствуя разработке уникальных продуктов, систем или процессов. Критическое мышление. Это способность объективно анализировать информацию, мыслить ясно и рационально, понимать логическую связь между идеями и делать обоснованные выводы. Люди с развитым критическим мышлением подвергают сомнению идеи и предположения, а не принимают их за чистую монету.

Это способность объективно анализировать информацию, мыслить ясно и рационально, понимать логическую связь между идеями и делать обоснованные выводы. Люди с развитым критическим мышлением подвергают сомнению идеи и предположения, а не принимают их за чистую монету. Эмпатия. Это способность понимать, что чувствуют люди, представлять себя на их месте и видеть вещи с чужой перспективы. Иногда на собеседованиях можно услышать вопрос: «Был ли случай, когда вы тяжело ладили с кем-то? Как вы с этим справились?». Это показывает, насколько эмпатия и эмоциональный интеллект позволяют человеку разрешить сложную ситуацию.

Это способность понимать, что чувствуют люди, представлять себя на их месте и видеть вещи с чужой перспективы. Иногда на собеседованиях можно услышать вопрос: «Был ли случай, когда вы тяжело ладили с кем-то? Как вы с этим справились?». Это показывает, насколько эмпатия и эмоциональный интеллект позволяют человеку разрешить сложную ситуацию. Честность и нравственная ответственность. Миллиардер Уоррен Баффет назвал честность самой важной чертой, на которую следует обращать внимание при принятии на работу. Честность имеет решающее значение для долгосрочного успеха. Самые успешные работники — те, кто соблюдает профессиональную этику и берет на себя ответственность за свои успехи и ошибки. Поэтому когда кто-то прозрачно говорит, что совершил ошибку и как собирается ее исправить, то можно доверять этому человеку.

Эти софт скилы являются одними из самых важных, которые работодатели ищут в кандидатах. Если hard skills показывают работодателям ваш опыт и технические навыки, то soft skills демонстрируют вашу способность сотрудничать, решать проблемы и развиваться.

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