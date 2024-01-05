Какие soft skills развивать в 2024 году, чтобы иметь спрос у работодателей — Finance.ua

Какие soft skills развивать в 2024 году, чтобы иметь спрос у работодателей
Согласно отчету The Future of Jobs Всемирного экономического форума, к 2025 году мягкие навыки будут одними из самых необходимых для успеха в карьере. Что такое soft skills, какие скилы хотят видеть работодатели и как их развивать, рассказала для Happy Monday Юлия Коваленко, HR Manager компании IdeaSoft, входящей в Sigma Software Group.
Какие soft skills являются самыми ценными для работодателей
- Эффективная коммуникация. Это способность четко и убедительно передавать информацию разными средствами, понимать потребности других, а также принимать и давать фидбек. Коммуникативные навыки имеют решающее значение для развития крепких отношений с коллегами, клиентами и другими заинтересованными сторонами.
- Работа в команде. Это способность идти на компромисс, распределять ответственность, эффективно общаться и сотрудничать для достижения общих целей. Эффективная командная работа способствует творчеству, инновациям, обмену идеями и созданию положительной рабочей среды.
- Эмоциональный интеллект. Это способность распознавать и понимать эмоции свои и других. Сотрудники с развитым эмоциональным интеллектом дают чуткую и конструктивную обратную связь, строят доверительные и крепкие отношения с коллегами, мотивируют людей и разрешают сложные ситуации, не затрагивая чувства других.
- Адаптивность. Это способность быть гибким и открытым к изменениям: быстро анализировать ситуацию, изучать новые навыки и приспосабливаться к изменениям. Сотрудники, способные адаптироваться, помогают организациям восстановиться после сложных периодов и преодолевать неожиданные вызовы.
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- Решение проблем. Это способность анализировать сложную ситуацию, определять суть проблемы и находить возможности для ее разрешения. Такой навык улучшает процесс принятия обоснованных решений, позволяет достигать более эффективных результатов, способствует развитию культуры постоянного совершенствования.
- Креативность. Это способность мыслить нестандартно, разрабатывать новые идеи или решения, готовность бросать вызов предположениям. Креативность помогает видеть проблему под разными углами и обеспечивает организациям конкурентное преимущество, способствуя разработке уникальных продуктов, систем или процессов.
- Критическое мышление. Это способность объективно анализировать информацию, мыслить ясно и рационально, понимать логическую связь между идеями и делать обоснованные выводы. Люди с развитым критическим мышлением подвергают сомнению идеи и предположения, а не принимают их за чистую монету.
- Эмпатия. Это способность понимать, что чувствуют люди, представлять себя на их месте и видеть вещи с чужой перспективы. Иногда на собеседованиях можно услышать вопрос: «Был ли случай, когда вы тяжело ладили с кем-то? Как вы с этим справились?». Это показывает, насколько эмпатия и эмоциональный интеллект позволяют человеку разрешить сложную ситуацию.
- Честность и нравственная ответственность. Миллиардер Уоррен Баффет назвал честность самой важной чертой, на которую следует обращать внимание при принятии на работу. Честность имеет решающее значение для долгосрочного успеха. Самые успешные работники — те, кто соблюдает профессиональную этику и берет на себя ответственность за свои успехи и ошибки. Поэтому когда кто-то прозрачно говорит, что совершил ошибку и как собирается ее исправить, то можно доверять этому человеку.
Эти софт скилы являются одними из самых важных, которые работодатели ищут в кандидатах. Если hard skills показывают работодателям ваш опыт и технические навыки, то soft skills демонстрируют вашу способность сотрудничать, решать проблемы и развиваться.
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