7 важных навыков, которые следует указать в резюме — Finance.ua

7 важных навыков, которые следует указать в резюме Сегодня 11:10 — Личные финансы

7 важных навыков, которые следует указать в резюме

Резюме — визитная карточка соискателя. Поэтому его нужно сделать максимально структурированным, чтобы информацию о вас было легко найти, и показательным, чтобы после ознакомления с ним рекрутер сразу захотел позвонить вам и пригласить на собеседование. Важно не забыть указать все навыки, которыми владеете. Особенно это касается soft skills, которые могут показаться несущественными, однако будут важны для работодателя. Сегодня собрали must have навыков, которые вам нужно указать в резюме.

Управление временем

На первый взгляд, вам может показаться, что навык управления временем не так и важен. Однако с накоплением гаджетов, мессенджеров или других цифровых отвлекаторов, умение работать эффективно без стороннего надзирателя встречается не так часто. К тому же, если вы претендуете на удаленную должность, этот навык подчеркнет ваши умения работать на дому эффективно, отсутствие необходимости контролировать вас и соблюдение вами дедлайнов.

Навыки коммуникации

Хотя «коммуникативность» в резюме уже давно всем надоела, но необходимость навыков коммуникации умалять не нужно. Ведь важно уметь связно выражать свои мысли на любой работе: вы должны эффективно общаться с коллегами, руководством и клиентом, часто от этого общения зависит непосредственный доход компании. Чтобы не использовать слово «коммуникативность», для подчеркивания наличия таких навыков можно указать: «активное слушание», «разрешение конфликтов», «эмпатия», «опыт публичных выступлений» и т. д.

Навыки командной работы

Вы можете быть крутым профессионалом, но отшельником, который будет негативно влиять на всю коллективную работу. Поэтому для работодателя важно нанять работника, который найдет общий язык с другими коллегами и станет эффективным именно в командной работе. Если раньше вы работали сами по себе, а сейчас претендуете на должность, предполагающую тесное взаимодействие с коллегами, то в резюме можно указать навыки работы с людьми, которые подчеркнут ваши умения находить общий язык и обходить острые углы.

Гибкость

В нашей стране сложно делать прогнозы и надеяться на стабильность хотя бы в чем-то. Поэтому работодатели ценят людей, способных адаптироваться к изменениям, гибки к нововведениям, быстро меняют курс своей деятельности, учатся новому и приспосабливаются к экстремальным реалиям. Наличие у вас навыков гибкости или адаптивности подчеркивает способность процветать в динамической среде и развивать компанию-работодателя.

Лидерские качества

Лидерство — незаменимое качество, если вы претендуете на руководящую должность. Однако и на других вакансиях работодатели ценят работников, умеющих брать на себя ответственность, мотивировать других и вести за собой команду. Так что умение делегировать, быстро принимать эффективные решения и ответственность подчеркнет работодателю вашу ценность в достижении целей компании.

Самомотивация

Для работодателя ценно, когда работника не нужно постоянно чем-то побуждать к действию, когда он сам знает свою мотивацию и уверенно движется к цели. Особенно этот навык важен для удаленной работы, а еще больше — когда работник находится за рубежом. Работодателю не нужно придумывать новые поощрения, он знает, что его сотрудник будет работать эффективно, потому что имеет навыки самомотивации. Такие люди целеустремленны, инициативны, демонстрируют сильную трудовую этику и решительность в достижении своих целей.

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Внимание к деталям

Работодатели ценят кандидатов, у которых есть этот навык. Ведь такие работники скрупулезны в своей работе, обращают внимание на мелочи, которые могут оказаться судьбоносными, точны в выполнении задач, особенно если работа монотонна. Наличие этого навыка показывает работодателю, что вы поможете ему достичь высоких результатов.

Для вашей конкретной вакансии могут быть важны и другие качества или умения. Чтобы лучше понять, какие именно, советуем внимательно прочитать вакансию. Ведь работодатель всегда подсказывает, каких именно работников он ищет. Важно только при написании резюме указать те навыки, которыми действительно владеете. Ибо хорошая визитная карточка может полностью разбиться о реальность.

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