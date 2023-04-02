Что писать о себе в резюме и стоит ли рассказывать о своих хобби: советы специалистов — Finance.ua

Что писать о себе в резюме и стоит ли рассказывать о своих хобби: советы специалистов Сегодня 11:34 — Личные финансы

Что писать о себе в резюме и стоит ли рассказывать о своих хобби: советы специалистов

Большинство соискателей считают, что писать в резюме о своих хобби и жизненной позиции — ни к чему. Эксперты портала work.ua объяснили, почему это заблуждение и как все-таки заполнить раздел «О себе» или «Дополнительная информация».

В разговоре с сотрудницей work.ua один работодатель признался, что ему тяжело оценить, подходит ли кандидат в команду только по резюме, потому что в резюме обычно очень мало информации именно о личности соискателей.

Поэтому специалисты решили выяснить, действительно ли так мало людей рассказывают о своих непрофессиональных качествах в резюме и почему соискатели предпочитают оставаться таинственными. Запустили опрос.

Оказалось, что действительно: тех, кто пишет о своих увлечениях, личных качествах, жизненных принципах в резюме — меньшинство, едва ли треть. Остальные же участники исследования указали, что не пишут о хобби и взглядах на жизнь, потому что либо не знают, что и как писать (11%), либо вовсе считают, что это не нужно (победные 61%).

Зачем рассказывать личное в профессиональном резюме

Чтобы команда работала результативно, ее участники должны разделять ценности, то есть стремиться к одному и тому же. Поэтому во многих компаниях придумывают миссию и ценности, ищут людей, которые их разделяют. Команда единомышленников всегда достигает большего и работает с удовольствием. Если в резюме вы напишете о своих ценностях и о том, что вас драйвит, у работодателя будет шанс сразу оценить, «на одной ли вы с ним волне» и будет ли ваше сотрудничество легким и плодотворным.

К тому же, задумайтесь: если большинство других соискателей не пишет о себе то, что работодатели считают ценной информацией, а вы напишете, у кого будет больше шансов на работу?

Где писать о себе

Рассказать о своей личности и увлечениях можно:

в отдельно созданном разделе «О себе», «Личные качества» или «Какой я человек», если вы делаете резюме отдельным файлом или решили сделать себе сайт-резюме.



в сопроводительном письме, если спешите откликнуться на вакансию и нет времени или возможности отредактировать резюме. Но в сопроводительном придется писать очень коротко, несколько слов, два коротких предложения. Потому что в этом сообщении обычно указывают мотивацию откликнуться на вакансию, важные для позиции навыки и т.д. — старайтесь связать часть о себе с ними и не очень расписываться.

Что именно писать

Ваши ценности и взгляды на жизнь

Например: «Самая большая ценность для меня — это моя семья» — если в компании тоже продвигают семейные ценности, работодатель вас запомнит; если же в корпоративной культуре больше уклона в легкость и беззаботное веселье — вы не отнимете время друг у друга.

Ваши хобби

То, чем человек увлекается, может многое рассказать о чертах его характера. Вот несколько примеров:

Спорт (бег, фитнес, йога) говорит о сильном характере, целеустремленности и дисциплине. Фитнес и йогу, например, выбирают люди, умеющие заботиться о себе, ценят свое здоровье, а значит, будут думать о последствиях своих действий в долгосрочной перспективе.

Искусство (живопись, фотография, музыка, театр, писательство) требует способности к изрядной концентрации, умению работать с деталями. Такое хобби выбирают открытые для нового, креативные люди.

Чтение — нечего и объяснять: ассоциируется с образованностью, жаждой знаний, усидчивостью и т.д.

Путешествия и туризм — увлечения для смелых людей, наделенных незаурядными организаторскими навыками и умением планировать.

Кулинария как увлечение многое скажет работодателю о вашей открытости к экспериментам, смелости.

Развлечения и игры — если вы любите настолки и компьютерные игры, узнав об этом рекрутер или руководитель поймет, что вы умеете фантазировать, креативить, можете действовать в состоянии стресса и принимать быстрые решения, при этом не забывая о выбранной стратегии.

И даже восхищение просмотром кино и сериалов не выставит вас «ленивым диванным тюленем», как могут думать поклонники кинематографа и потому не указывают в резюме свой восторг. На самом деле это о любви к познанию, пониманию современной культуры, отличной фантазии. Так что не стесняйтесь писать о таком увлечении в резюме.

Чего ожидаете от новой работы, компании

Трудоустройство — это соглашение двух сторон: не только вы должны подходить компании, но и работа должна удовлетворять вас.

Раздел резюме «О себе» или «Дополнительная информация» — именно то место, где целесообразно рассказать, как бы вы хотели чувствовать себя на новой работе, которую хотели бы получить.

Например: «Я ценю правила и всегда соблюдаю их, поэтому ожидаю, что на новой работе все будет официально и по закону». Или: «Я занимаюсь благотворительностью, являюсь волонтером, поэтому мечтаю, чтобы моя следующая работа была в социально ответственной компании». Рассказ о мечтах и желаниях, то, что для вас важно в будущем работодателю, тоже поможет рекрутеру и вашему потенциальному руководителю понять, есть ли у вас «метч».

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