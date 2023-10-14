Табу в резюме. Чего в нем не должно быть, если хотите получить работу — Finance.ua

Табу в резюме. Чего в нем не должно быть, если хотите получить работу Сегодня 14:39 — Личные финансы

Табу в резюме. Чего в нем не должно быть, если хотите получить работу

При поиске работы встречают по резюме, а провожают по уму. Ведь резюме — это первое, что видит потенциальный работодатель, и именно на его основе он создает впечатление о кандидате и принимает решение о дальнейших этапах трудоустройства.

Как пишут эксперты портала budni.robota.ua, соискатель должен сделать максимум, чтобы на этом этапе привлечь внимание работодателя и побуждать его перейти на следующий этап. Но порой можно перестараться, добавить в резюме слишком много информации и отпугнуть всех рекрутеров.

Табу для резюме, если вы действительно хотите получить работу

Ложная информация

Иногда у соискателя может возникнуть соблазн приврать в резюме, чтобы скорее получить желаемую работу. В большинстве случаев это касается определенных умений, опыта, владения иностранным языком или дополнительного образования. Этого категорически нельзя делать, ведь рано или поздно правда станет известна работодателю и тогда трудно предвидеть окончание этой истории.

Если, например, вымышленный опыт никак не повлияет на вашу работу, то соврать об умениях, необходимых для ежедневной деятельности, может иметь роковые последствия.

Нерелевантный опыт, навыки и образование

Ваше резюме должно соответствовать должности, на которую вы претендуете. То есть если вы ищете работу коммуникационщиком, то не стоит указывать, что в студенческие времена вы работали продавцом в супермаркете, а начинали свой карьерный путь с оператора call-центра. В резюме должен быть только ваш путь в коммуникационной сфере, в которой вы развивались и выросли до вакантной должности.

То же касается и навыков, и образования. Если вы закончили курсы по маникюру — это никак не касается работы коммуникационщика и выглядеть такая информация в разделе образования будет странно.

Шаблонные soft skills

HR-ам уже давно надоело читать о стрессоустойчивости, коммуникабельности и ответственности. До сих пор каждый день в каждом втором резюме встречаются эти навыки и надежды кандидатов поразить так работодателя. Таким образом, раздел о личных качествах и навыках перестает нести смысл и рекрутеры просто его не читают.

Если для вашей работы очень важно подчеркнуть ответственность или пунктуальность, то напишите что-то конкретное и свое, например: «За пять лет работы ни разу не сорвал/сорвала дедлайн и работал/работала без дополнительного контроля».

Активности в школе или университете

При поиске первой работы, к примеру, тем же коммуникационщиком, нормально написать в резюме о том, что в университете вы были редактором газеты факультета или выступали от вуза на разных мероприятиях. Но если вы имеете уже немалый профессиональный опыт, который просто дописываете в первое резюме, то выглядит это странно. Ведь рекрутер гораздо лучше воспринимает кратко изложенную информацию объемом не более двух страниц и не хочет знать, что в школе вы выиграли олимпиаду по украинскому языку.

Некорректное фото

Если резюме — это первое знакомство кандидата и работодателя, то фотография — это первое, что на этом знакомстве он видит. Поэтому фото должно подчеркивать описанный вами опыт и показывать работодателю, что перед ним профессиональный специалист. Итак, снимки с вечеринок с бокалом в руках, пляжные фото в купальнике или групповые фотографии — то, чего в вашем резюме не должно быть.

Перенасыщение контактной информацией

Раньше в резюме могли указывать домашний адрес или хотя бы город проживания. С развитием электронной почты потребность в этой информации стала отпадать, к тому же при поиске дистанционной работы указывать место вашего проживания максимально странно.

Так же не нужно писать в резюме три мобильных телефона, из которых два всегда вне зоны доступа или пять адресов электронной почты, на которых вы не отвечаете. Не запутывайте HR, лучше указать актуальные контакты, будьте всегда на связи.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.