Медианные зарплаты ІТ-специалистов снизились на $200−500: аналитика Djinni за сентябрь — Finance.ua

Медианные зарплаты ІТ-специалистов снизились на $200−500: аналитика Djinni за сентябрь Сегодня 09:01 — Личные финансы

Медианные зарплаты ІТ-специалистов снизились на $200−500: аналитика Djinni за сентябрь

Конкуренция на рынке труда в ІТ продолжает расти: вакансии получают все больше откликов, а зарплаты наемных специалистов ниже, чем в прошлом.

Об этом свидетельствует аналитика Djinni.

По состоянию на начало октября, в поиске на Djinni 92,3 тысяч кандидатов (+5% по сравнению с предыдущим кварталом) и 7 тысяч вакансий (минус 25% по сравнению с последним кварталом).

Сообщения о найме

В третьем квартале 2023 года кандидаты сообщили о 2,7 тысячах наймов, всего на 7% меньше, чем в предыдущем квартале. Больше всего наймов в этом квартале было в июле, 1130. В августе и сентябре — менее 1000.

44% наемных кандидатов — это разработчики, другие технические кандидаты (например, DevOps, QAs и т. д. ) составляют 35%, остальные около 21% — нетехнические специальности (например, маркетологи или дизайнеры).

JavaScript остается самой большой категорией среди наемных кандидатов. Топ категорий в наймах — JavaScript (15% сообщений о найме), QA (8%), Project Manager (6%), .NET (5.5%) и Marketing (5%). Доля .NET и Python разработчиков существенно увеличилась за последний квартал, тогда как дизайнеров и PHP разработчиков стали нанимать меньше.

Зарплаты

Зарплаты нанятых в третьем квартале технических кандидатов на $200−500 ниже по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Однако это не касается кандидатов, у которых 7 и более лет опыта и тех, кто только начинает свой путь.

Инфографика: Djinni

В ежемесячной динамике зарплаты наиболее опытных технических кандидатов вернулись к уровню $5000 после падения летом. Медианные зарплаты наемных кандидатов с опытом 5−6 лет — стабильно $4K, без опыта — стабильно $500. А вот у кандидатов с опытом 1−4 года есть незначительное падение.

Инфографика: Djinni

Зарплаты кандидатов с опытом хотя бы 2 года по сравнению с 2022-м не изменились для Java, .NET, PHP и JavaScript и уменьшились для Python и Node.js. Единственные две категории, где есть рост в зарплатах — это DevOps и Support.

Маркетинг — самая большая категория в вакансиях

В предыдущем квартале JavaScript впервые за всю историю Djinni оказался на втором месте по количеству новых вакансий, уступив категории Маркетинг. В этом квартале маркетологов все еще ищут больше, чем фронтендеров. Для них опубликовали 2536 вакансий (на 9% меньше, чем в прошлом квартале). Для JavaScript — 1709 (на 30% меньше).

Позиции для тестировщиков, которые в 2021-м месте были третьими по популярности, сейчас на 12-м месте, а тестировщиков-автоматизаторов — на 13-м. Категория Sales опередила DevOps, PHP и Java и сейчас на третьем месте.

Количество откликов на одну вакансию

В среднем на одну вакансию в сентябре поступало 24,6 отклика (в августе было 23,6).

Инфографика: Djinni

Рынок труда особенно конкурентный для QA специалистов, независимо от уровня опыта. В среднем вакансии в этой категории получают около 77 заявок каждая. Однако это уже не самая конкурентная категория для кандидатов-новичков. Дизайнеры и фронтендеры без опыта откликаются еще больше.

Пять наиболее конкурентных категорий независимо от опыта — Manual QA, JavaScript, Design, Recruiter и Project Manager.

Из-за большого количества откликов на вакансии рекрутеры отвечают далеко не на все из них. Из откликов за сентябрь рекрутеры прочитали 61% и ответили почти на 34%.

На каждые 100 откликов в сентябре кандидаты получали 21 предложение.

Инфографика: Djinni

Категории, которым рекрутеры чаще пишут первыми — Lead Generation, Scala и C++ (почти Djinni Index для C++ 0.99). Самый низкий индекс у Manual QA. На каждые 100 откликов они получают всего 4 предложения от рекрутеров на всех.

Украинские senior разработчики хотят такую ​​же зарплату, как те, которые находятся в Германии

Медианная зарплата в профиле разработчика с 5+ лет опыта в Украине — $5К. Такая же цифра у тех, кто находится в Чехии, Германии, Болгарии или Турции. А вот в Польше или Испании разработчики хотят в среднем 5,5К, а в Португалии или Нидерландах — 6К.

Разработчики-миддлы в Украине по большей части дешевле, чем в других странах Европы. Медианная зарплата кандидатов от 2 до 4 лет опыта — $2,2К. Столько же только в Венгрии, в остальной Европе — хотя бы $2,5К.

Инфографика: Djinni

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