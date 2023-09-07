Какая средняя зарплата в начале ІТ-карьеры (инфографика) — Finance.ua
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Какая средняя зарплата в начале ІТ-карьеры (инфографика)

Личные финансы
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С началом полномасштабного вторжения первая зарплата в ІТ держится на одном уровне с небольшими колебаниями — в среднем $663 в месяц.
Об этом говорится в исследовании, которое провели EdTech-стартап Mate academy.
Они подготовили аналитический отчет о первой работе в ІТ junior-специалистов и процессе ее поиска.
В 2021 году средняя зарплата у женщин была выше с незначительным отрывом, чем у мужчин. В начале 2022 года суммы сравнялись, далее прослеживалась динамика чередования. Однако первый квартал 2023 г. отметился резким разрывом, оценить же тенденцию удастся только по завершению года.
Какая средняя зарплата в начале ІТ-карьеры (инфографика)
Несколько увеличилось время на поиск новой работы. Если в первом квартале 2021 года путь к получению оффера длился 83 дня, то на начало 2023 года кандидаты тратили почти на две недели больше.
На первой работе junior-специалисты в среднем проводят 8 месяцев перед тем, как принять решение о смене компании.
Какая средняя зарплата в начале ІТ-карьеры (инфографика)
Пиковое количество необходимых для трудоустройства окликов на вакансии пришлось на третий квартал 2022 года — 387 отправленных резюме. Это более чем в 5 раз больше, чем в тот же период 2021 года. В первом квартале 2023 года ситуация относительно улучшилась, поскольку рынок постепенно адаптируется — 235 откликов на вакансии.
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Увеличение наблюдается в количестве компаний, где кандидат должен пройти этапы собеседования с рекрутером, тестового задания и/или технического интервью до трудоустройства на первую работу в ІТ. Если в 2021 году офер получали от одного из трех работодателей, то в 2022 — от одного из семи, а в этом — от одного из шести.
Английский является обязательным для работы в ІТ. Наибольшее количество трудоустроенных владеют им на уровне Intermediate (45%) и Pre-Intermediate (30%), далее Upper-Intermediate (12%) и Elementary (10%). Меньше всего выпускников с уровнем Advanced — 3%.
Какая средняя зарплата в начале ІТ-карьеры (инфографика)

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По материалам:
Finance.ua
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