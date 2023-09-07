Какая средняя зарплата в начале ІТ-карьеры (инфографика) — Finance.ua

Какая средняя зарплата в начале ІТ-карьеры (инфографика) Сегодня 13:03 — Личные финансы

С началом полномасштабного вторжения первая зарплата в ІТ держится на одном уровне с небольшими колебаниями — в среднем $663 в месяц.

Об этом говорится в исследовании, которое провели EdTech-стартап Mate academy

Они подготовили аналитический отчет о первой работе в ІТ junior-специалистов и процессе ее поиска.

В 2021 году средняя зарплата у женщин была выше с незначительным отрывом, чем у мужчин. В начале 2022 года суммы сравнялись, далее прослеживалась динамика чередования. Однако первый квартал 2023 г. отметился резким разрывом, оценить же тенденцию удастся только по завершению года.

Несколько увеличилось время на поиск новой работы. Если в первом квартале 2021 года путь к получению оффера длился 83 дня, то на начало 2023 года кандидаты тратили почти на две недели больше.

На первой работе junior-специалисты в среднем проводят 8 месяцев перед тем, как принять решение о смене компании.

Пиковое количество необходимых для трудоустройства окликов на вакансии пришлось на третий квартал 2022 года — 387 отправленных резюме. Это более чем в 5 раз больше, чем в тот же период 2021 года. В первом квартале 2023 года ситуация относительно улучшилась, поскольку рынок постепенно адаптируется — 235 откликов на вакансии.

Увеличение наблюдается в количестве компаний, где кандидат должен пройти этапы собеседования с рекрутером, тестового задания и/или технического интервью до трудоустройства на первую работу в ІТ. Если в 2021 году офер получали от одного из трех работодателей, то в 2022 — от одного из семи, а в этом — от одного из шести.

Английский является обязательным для работы в ІТ. Наибольшее количество трудоустроенных владеют им на уровне Intermediate (45%) и Pre-Intermediate (30%), далее Upper-Intermediate (12%) и Elementary (10%). Меньше всего выпускников с уровнем Advanced — 3%.

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