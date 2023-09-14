Развитие ІТ во время войны: как изменились доходы ІТ-компаний и где больше всего ІТ-ФЛП в Украине — Finance.ua

Развитие ІТ во время войны: как изменились доходы ІТ-компаний и где больше всего ІТ-ФЛП в Украине Сегодня 16:00 — Личные финансы

Развитие ІТ во время войны: как изменились доходы ІТ-компаний и где больше всего ІТ-ФЛП в Украине

Агрессивное полномасштабное вторжение рф остановило стремительный рост экспорта IT-услуг.

Об этом свидетельствуют результаты исследования YouControl.

Инфографика: YouControl

Как видно из графика ежеквартальной динамики экспорта, апогея данный показатель IT-активности достиг накануне российского вторжения в 4 квартале 2021 года, когда в страну было заведено 2.1 млрд долларов США. С тех пор средние объемы экспорта компьютерных услуг постепенно спустились до отметки 1,7 млрд долларов, то есть уровень просадки объемов квартальной экспортной IT-выручки составил около -20%.

Где сконцентрирован IT-бизнес в Украине

Две третьих суммарного чистого дохода, задекларированного IT компаниями Украины в 2022 году, были сконцентрированы в столице Украины — 123.7 из 184.4 млрд грн. Именно в Киеве официально зарегистрировано 3013 (52.4%) компаний из сферы информационных технологий с известной ненулевой выручкой, которая была сгенерирована в течение 2022-го — первого года войны.

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Со значительным отрывом от столицы на IT карте Украины видны такие полюса концентрации бизнеса в сфере информационных технологий как Львовская (10.4% доходов), Харьковская (8.1%), Днепропетровская (4.2%), Винницкая (3.4%) и Одесская области (1.7%).

Инфографика: YouControl

Наименьшие суммы чистых доходов от реализации продукции в 2022 году задекларировали IT-компании регионов со значительной долей временно оккупированных территорий: Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

На расположение и концентрацию деловой активности в сфере информационных технологий Украины влияют традиционные факторы формирования полюсов экономического роста:

сосредоточение образовательно-научных центров в городах-миллионниках и 100-тысячниках, обеспечивающих постоянный приток техническо-образованных и англоязычных специалистов в сектор;

критическая масса системообразующих зарубежных или местных IT-компаний, формирующих спрос на рынке труда, благодаря высокой капитализации обеспечивают непрерывный поток высокооплачиваемых заказов и становятся социально ответственными ядрами локальных IT-кластеров;

развитие городской IT-экосистемы на базе кластерного объединения заинтересованных участников и стейкхолдеров вокруг общих интересов и экономии затрат на масштабах, в том числе софинансирования образовательных и инфраструктурных инициатив, а также коллективной защиты от рейдерства или немотивированного превышения власти со стороны регуляторов;

проактивная городская политика и высокий уровень урбанистического комфорта, в свою очередь, могут существенно усилить жизнестойкость и темпы масштабирования местной ІТ-экосистемы, если сектор информационных технологий не на словах, а на деле рассматривается муниципальными властями как приоритетное стратегическое направление развития общества.

Новым ограничивающим фактором, вызвавшим свертывание IT активности и релокейт существующего бизнеса в более безопасные регионы, конечно, стал негатив от военных действий в оккупированных и прифронтовых регионах.

Какие IT-компании стали лидерами по доходам на рынке

Инфографика: YouControl

На первом месте оказалась основная дочерняя компания холдинга EPAM Systems в Украине с задекларированной чистой выручкой 20 млрд грн, что на 37.5% выше показателя 2021 года. На втором — GlobalLogic Ukraine (чистый доход 11.5 млрд грн, +49%). Тройку лидеров замыкает Luxoft Solutions (чистый доход в 5.9 млрд грн, +63%).

Как и где растет количество украинских IT-ФЛП

Инфографика: YouControl

Во время первого года войны самыми быстрыми темпами количество активных IT-ФЛП росло в Волынской, Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Высокий прирост индивидуальных ІТ-бизнесменов на уровне 17−20% наблюдался в западных и центральных регионах, относительно менее пострадавших от агрессивных действий врага.

Минимальными темпами, но все же росли полностью или частично временно оккупированные регионы прописки IT-ФЛП как АР Крым (+0.9%), Херсонская (+8.6%), Харьковская (+9.5%) и Луганская (9.7%) области.

То есть количество зарегистрированных айтишников де-юре увеличивалось даже в захваченных врагом регионах, прежде всего, из-за регистрации бизнеса на подконтрольной Украине территории внутренне перемещенными лицами со старой пропиской.

Инфографика: YouControl

Конечно, для полноты вывода следует учитывать, что существенная часть юридически активных ІТ-ФЛП фактически прекратили свою деятельность из-за таких факторов, как переезд за границу и снижение спроса на их услуги даже при длительном рассрочке уплаты единого налога при условии нулевой подачи отчета, что некоторое время не давало стимулов айтишникам признавать факт прекращения своей бизнес-деятельности в украинской юрисдикции.

Таким образом, за номинальным ростом отдельных индикаторов IT-сектора, в том числе официального количества ФЛП или гривневой выручки, могут быть скрыты весьма неутешительные тенденции разрушительного влияния военно-политических и макроэкономических факторов на отрасль, традиционно считавшуюся драйвером будущего успеха украинской экономики.

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