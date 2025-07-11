В Резерв+ запустили уплату штрафов за неуточнение данных — Finance.ua
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В Резерв+ запустили уплату штрафов за неуточнение данных

Личные финансы
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В Резерв+ запустили уплату штрафов за неуточнение данных
В Резерв+ запустили уплату штрафов за неуточнение данных, mod.gov.ua
В приложении Резерв+ появился новый сервис — уплата штрафов онлайн. Теперь военнообязанные могут заплатить штраф за несвоевременное уточнение персональных данных до 16 июля 2024 онлайн со скидкой 50%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту из документа в приложении», — говорится в сообщении.
В первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных.
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Позже в Резерв+ появится возможность платить и другие штрафы, связанные с воинским учетом.
«Штрафы онлайн — это сервис для решения вопроса, требовавшего раньше личного визита в ТЦК или вмешательства полиции. В Резерв+ мы предлагаем простую, прозрачную и человечную альтернативу — так, как это уже работает в Украине с другими административными штрафами», — отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы уплатить штраф, нужно:
1. Обновить Резерв+ до последней версии.
2. В приложении перейти в раздел «Штрафы онлайн», подать заявление о признании нарушения.
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3. В течение трех дней ответ от ТЦК.
4. После этого в приложении открывается возможность уплатить штраф в 8500 грн — 50% от полной суммы.
После оплаты нарушения и красная лента автоматически снимается.

Что будет, если не уплатить вовремя

  • штраф нужно уплатить в течение 20 дней с момента получения решения в Резерв+;
  • если не сделать этого вовремя, придется оплатить полную сумму — 17 000 грн;
  • в случае неуплаты в течение 40 дней от получения решения ТЦК в приложении штраф удваивается до 34 000 грн, а дело передают в исполнительную службу.
В Минобороны отметили, что штрафы запускаются постепенно, чтобы равномерно распределить нагрузку на новый сервис.
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«Полностью сервис развернется в течение следующих нескольких дней», — добавили в министерстве.
Ранее Черногоренко отмечала, что штрафы в приложении — это не замена отсрочек, а еще один удобный сервис. «Работа над отсрочками продолжается, и скоро планируем расширить их перечень для получения в Резерв+», — заявляла она.
Напомним, в Украине действует механизм, позволяющий ставить граждан на воинский учет автоматически, без посещения ТЦК.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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