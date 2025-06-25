Штрафы от ТЦК: области-лидеры по количеству производств — Finance.ua

Штрафы от ТЦК: области-лидеры по количеству производств Сегодня 11:04 — Личные финансы

Штрафы от ТЦК: области-лидеры по количеству производств

С начала 2025 года территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) открыли 28 212 административных производств за нарушение правил воинского учета.

Об этом сообщает «Опендатабот».

Отмечается, что только с апреля добавилось более 11 тысяч новых производств. В среднем, каждый месяц открывается около 4,7 тысяч новых дел и только каждое пятое производство сейчас завершено.

Инфографика: Опендатабот

Рекорд был зафиксирован на Черниговщине. Так, Черниговский районный ТЦК открыл сразу 8 дел против одного мужчины — пять из них в апреле, еще три в начале июня.

Подавляющее большинство производств против мужчин в возрасте от 25 до 45 лет. На них приходится 82 процента всех дел. Женщины фигурируют только в 46 производствах, это 0,16% от общего количества.

Инфографика: Опендатабот

Лидеры среди регионов

Больше всего дел с начала года было открыто в Киеве — 3 835. Далее следуют:

Днепропетровская область — 2 984 дела;

Сумская — 2464;

Одесская — 2 438;

Харьковская — 2 151.

Инфографика: Опендатабот

Всего девять областей уже пересекли отметку в 1000 производств. В Киеве больше всего дел открыл Подольский ТЦК — 1100.

с 50% скидки». Пользователь сможет проверить точность данных, на основе которых автоматически формируется заявление о признании нарушения. Напомним, в конце июня этого года планируется запустить оплату штрафов за нарушение правил воинского учета в мобильном приложении «Резерв+». Не нужно будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Там будет окошко «если вы добровольно платите штраф, можно это сделать». Пользователь сможет проверить точность данных, на основе которых автоматически формируется заявление о признании нарушения.

Пока мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на воинском учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение.

Также в Верховную Раду подали законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за нарушение порядка проведения мобилизации. Проект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями 337−1 и 337−2. Они предусматривают ужесточение ответственности должностных лиц, работников и военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за превышение служебных полномочий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.