У Раді пропонують посилити відповідальність за порушення під час мобілізації — Finance.ua

У Раді пропонують посилити відповідальність за порушення під час мобілізації Сьогодні 09:15

У Раді пропонують посилити відповідальність за порушення під час мобілізації

Народна депутатка Анастасія Ляшенко (фракція «Слуга народу») подала до Верховної Ради законопроєкт № 13393, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення порядку проведення мобілізації.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Покарання за перевищення повноважень

Проєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями 337−1 та 337−2. Вони передбачають посилення відповідальності посадових осіб, працівників та військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за перевищення службових повноважень:

якщо це призвело до істотної шкоди правам чи свободам громадян, порушника каратимуть позбавленням волі від 3 до 6 років з можливим обмеженням права обіймати певні посади на строк до 5 років;

з можливим обмеженням права обіймати певні посади на строк до 5 років; якщо під час таких дій застосовувалося насильство, погрози, зброя або спецзасоби, термін ув’язнення становитиме від 4 до 8 років;

якщо дії спричинили тяжкі наслідки, то покарання становитиме від 5 до 10 років ув’язнення.

Покарання за порушення під час ВЛК

За порушення при проведенні військово-лікарської комісії також передбачатиметься покарання. Йдеться про випадки, коли особу неправомірно призвали або зняли з військового обліку:

за такі дії передбачено позбавлення волі від 2 до 5 років;

якщо порушення повторне або вчинене в особливий період, то позбавлення волі становитиме від 3 до 6 років;

у разі порушення під час воєнного чи надзвичайного стану — від 5 до 8 років із додатковим обмеженням займати певні посади до 3 років.

Обов’язкова відеофіксація медоглядів

Законопроєкт також пропонує внести зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Зокрема, передбачено обов’язкову відеофіксацію процесу проходження військово-лікарської експертизи, яка визначає придатність до служби за станом здоров’я.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року планують запустити оплату штрафів за порушення правил військового обліку в мобільному застосунку «Резерв+». У додатку відображатиметься факт порушення правил військового обліку. Це червона стрічка з написом «схоже, у вас проблеми з військовим обліком». Якщо людина порушила правила, у неї з’явиться кнопка «сплатити штраф». На першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Згодом буде додано інші категорії порушень.

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