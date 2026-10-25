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5 советов для родителей, как научить ребенка сбережениям

Личные финансы
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Как научить детей и подростков экономить
Как научить детей и подростков экономить, Фото: magnific
Умение распоряжаться деньгами не появляется само по себе — финансовая грамотность формируется с детства. Если ребенок получает карманные деньги, он уже может учиться планировать расходы, отличать потребности от желаний и накапливать желанные покупки.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, как родителям сформировать полезные финансовые привычки у детей.

Как помочь детям сформировать полезные финансовые привычки

1. Определите финансовую цель. Первый шаг к сбережениям — понять, ради чего откладывать деньги. Предложите ребенку выбрать конкретную цель: приобрести велосипед, новый гаджет или накопить путешествие.
Итого определите стоимость покупки и составьте план накопления. К примеру, каждые отложенные 50 гривен — это еще один шаг к осуществлению мечты.
2. Объясните, почему важно контролировать расходы. Даже незначительные ежедневные покупки могут незаметно забирать значительную часть карманных денег. Чтобы ребенок научился следить за своими расходами, предложите ему в течение недели записывать, на что он тратит деньги.
В конце недели вместе обсудите, от каких покупок можно отказаться, чтобы побыстрее накопить нужную сумму.
3. Научите планировать бюджет. Объясните разницу между доходами и расходами, а также потребностями и желаниями. Для практики можно использовать метод конвертов: распределить карманные деньги на несколько категорий — обязательные покупки, развлечения, хобби и сбережения.
Такой подход поможет ребенку понять, что деньги имеют назначение, а планирование помогает избегать импульсивных расходов.
4. Введите «Карту мечтаний». Предложите нарисовать желаемую финансовую цель, указать ее стоимость и регулярно откладывать деньги в отдельную копилку. Регулярно отмечайте прогресс, чтобы ребенок видел результат своих усилий.
5. Формируйте привычку экономить регулярно. Ребенку следует объяснить принцип «сначала заплати себе»: когда он получает карманные деньги или собственный заработок, часть суммы можно сразу отложить, а остальное использовать на текущие нужды и желания.
Размер сбережений не обязательно должен быть большой. Гораздо важнее научиться откладывать деньги регулярно и понимать, ради чего это делается.
По материалам:
Finance.ua
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