Штраф от ТЦК может прийти за границей: чем грозит неуплата — Finance.ua

Штраф от ТЦК может прийти за границей: чем грозит неуплата Сегодня 20:43 — Личные финансы

Штраф от ТЦК может прийти за границей: чем грозит неуплата

Находящиеся за рубежом украинские военнообязанные тоже могут получить штраф от ТЦК. Если своевременно его не оплатить, то последствий не избежать.

Штраф можно оплатить онлайн через приложение «Резерв+», но важно действовать оперативно. Об этом пишет Blesk.cz

Если вовремя не оплатить штраф, можно остаться без доступа к банковским счетам в Украине и попасть в реестр должников.

В случае неуплаты исполнительная служба открывает производство. Банковские счета в Украине блокируются, а средства списываются принудительно. Счета могут быть заблокированы через 2−3 месяца после вынесения постановления.

Более того, при возвращении в Украину открытый штраф может стать основанием для задержания и немедленной проверки в ТЦК.

За что могут оштрафовать:

Уведомление об изменении места жительства.

Необновление данных о браке или рождении ребенка.

Завершение обучения без уведомления ТЦК.

Остальные изменения, которые обязательно нужно фиксировать.

В Минобороны отмечают, что пребывание за границей не освобождает от ответственности.

Как уплатить штраф от ТЦК за границей

В приложении «Резерв+» военнообязанный должен подать заявление о признании нарушения. После получения постановления о штрафе его можно оплатить по реквизитам в этом же приложении, и тогда постановление автоматически закроется.

В случае несогласия со штрафом следует подать иск в суд в течение 10 дней с момента фактического получения постановления. Однако судебный процесс может занять несколько месяцев, и все это время банковские счета могут быть заблокированы.

Если же человек уплатил штраф добровольно, то обжаловать его будет невозможно.

Напомним, что получить паспортные документы за границей могут только те мужчины (от 18 до 60 лет), которые имеют действительный военно-учетный документ.

Телеканал 24 По материалам:

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