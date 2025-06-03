В Раде предлагают разрешить временно бронировать мужчин, которые не обновили данные в ТЦК — Finance.ua

В Раде предлагают разрешить временно бронировать мужчин, которые не обновили данные в ТЦК
Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект № 13335. Документ позволяет временно брать на работу и бронировать на 45 дней мужчин, нарушивших правила мобилизации.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Депутаты предлагают разрешить критически важным предприятиям заключать трудовые договоры с мужчинами без надлежащих военных документов. Это не будет считаться нарушением для компании. Такая возможность будет действовать в течение испытательного срока, который не может превышать 45 дней.
Согласно законопроекту, временное бронирование сроком на 45 дней смогут получить работники оборонных предприятий, если:
- у них нет военно-учетного документа или он оформлен с нарушениями;
- они не состоят на воинском учете;
- не уточнили персональные данные;
- находятся в розыске ТЦК (за исключением тех, кто обвиняется в статьях 336 и 337 Уголовного кодекса — уклонение от мобилизации).
За это время работник должен привести свои документы в соответствие с законодательством. Если он этого не сделает, работодатель будет иметь право уволить его.
Во время действия военного положения предприятие вправе уволить такого работника, если тот не наведет порядок с воинским учетом в установленный срок.
Для чего это необходимо
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что оборонные предприятия испытывают нехватку кадров, а действующая система бронирования часто создает препятствия. Например, работники могут получить повестки еще до того, как предприятие успеет попасть в список критически важных или до завершения проверки военных данных.
Новые правила должны упростить процедуру бронирования, чтобы обеспечить непрерывную работу предприятий, которые производят, ремонтируют или утилизируют оружие и военную технику.
Справка Finance.ua
- в течение 2024 года 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные;
- депутаты Верховной Рады предлагают разрешить призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, уплатив 8,5 тыс. гривен штрафа, говорится в законопроекте № 12093;
- Кабинет Министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных. Новые правила касаются предприятий, имеющих критическое значение для обороны и обеспечения жизнедеятельности во время военного положения.
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