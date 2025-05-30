Что грозит ограниченно пригодным, если не пройти повторно ВВК — разъяснение ТЦК — Finance.ua
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Что грозит ограниченно пригодным, если не пройти повторно ВВК — разъяснение ТЦК

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Что грозит ограниченно пригодным, если не пройти повторно ВВК — разъяснение ТЦК
Что грозит ограниченно пригодным, если не пройти повторно ВВК — разъяснение ТЦК
Реестр «Оберіг» будет автоматически вносить в розыск граждан, признанных ограниченно пригодными, если они не явились на повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на слова представителя Житомирского территориального центра комплектования.
«Разъяснений по этому поводу не поступало. Но, как показывает практика, все лица, не обновившие данные в установленный срок, автоматически попадают в розыск через систему Оберіг», — объяснили в ТЦК.
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Речь идет о тех, кто подлежит повторному осмотру, но не явился в медучреждение. В этом случае система самостоятельно передает их данные полиции.
Представитель ТЦК пояснил, что когда полиция останавливает такого человека, он видит в базе, что он объявлен в розыск.
«Это основание для остановки и доставки в ТЦК и СП, где составляется протокол, выносится постановление и гражданина привлекают к административной ответственности», — отметили в военкомате.
Напомним, ранее граждане со статусом «ограниченно пригодный» должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года. Однако из-за большого количества лиц, не успевших пройти медицинский осмотр, этот срок продлили до 5 июня 2025 года.
По материалам:
РБК-Україна
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