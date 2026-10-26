0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Смартфон из Книги рекордов Гиннеса: Vivo анонсировала Y600 с аккумулятором на 10 000 мА·ч

Технологии&Авто
225
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Vivo Y600
Vivo Y600
Vivo подтвердила релиз в Китае своего смартфона Y600, который должен поступить в продажу 30 октября.

Что о нем известно

Смартфон с аккумулятором 10 000 мА·ч прошел 32-часовой тест по непрерывной прямой трансляции и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Y600 5G должно пополнить линейку уже выпущенных моделей Vivo Y600 Pro и Y600i. Главной особенностью новой модели остается аккумулятор большой емкости.
Vivo Y600 получил аккумулятор Blue Ocean. В компании утверждают, что смартфон успешно прошел тест на непрерывную прямую трансляцию, длившуюся 32 часа 37 мин. Смартфон попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое длительное тестирование гаджета в режиме прямой трансляции.
Vivo предлагает Y600 в белом и синем цветах с плоской рамкой и двойным блоком камер на задней панели. В описании указывается основная камера на 50 МП с асферическим объективом.
Смартфон из Книги рекордов Гиннеса: Vivo анонсировала Y600 с аккумулятором на 10 000 мА·ч
Модель Y600 также связана с индийской версией Vivo S2 FE и малайзийской Vivo V80 Lite 5G. Эти три телефона имеют код устройства V2626. В Книге рекордов Гиннесса S2 FE и V80 Lite 5G указываются как региональные версии Y600. Однако Vivo не раскрывает, как аппаратная часть китайской версии Y600 совпадает с версиями других рынков.
Для сравнения, индийская версия Vivo S2 FE имеет 6,83″ AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и процессором MediaTek Dimensity 7300e. Она также получила основную камеру на 50 МП, фронталку на 32 МП, аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч и проводную зарядку мощностью 44 Вт.
Читайте также
Еще одним вариантом для сравнения может быть Vivo Y600 Pro, получивший аккумулятор на 10 200 мА·ч, 6,83″ MOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и быструю зарядку мощностью 90 Вт.
Vivo откроет предварительные заказы на Y600 в Китае 26 октября, а продажи начнутся 30 октября. Компания пока не объявила цену, конфигурацию памяти и доступность за пределами Китая.
По материалам:
ITC.ua
Смартфоны
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems