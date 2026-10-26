Смартфон из Книги рекордов Гиннеса: Vivo анонсировала Y600 с аккумулятором на 10 000 мА·ч

Vivo подтвердила релиз в Китае своего смартфона Y600, который должен поступить в продажу 30 октября.

Что о нем известно

Смартфон с аккумулятором 10 000 мА·ч прошел 32-часовой тест по непрерывной прямой трансляции и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Y600 5G должно пополнить линейку уже выпущенных моделей Vivo Y600 Pro и Y600i. Главной особенностью новой модели остается аккумулятор большой емкости.

Vivo Y600 получил аккумулятор Blue Ocean. В компании утверждают, что смартфон успешно прошел тест на непрерывную прямую трансляцию, длившуюся 32 часа 37 мин. Смартфон попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое длительное тестирование гаджета в режиме прямой трансляции.

Vivo предлагает Y600 в белом и синем цветах с плоской рамкой и двойным блоком камер на задней панели. В описании указывается основная камера на 50 МП с асферическим объективом.

Модель Y600 также связана с индийской версией Vivo S2 FE и малайзийской Vivo V80 Lite 5G. Эти три телефона имеют код устройства V2626. В Книге рекордов Гиннесса S2 FE и V80 Lite 5G указываются как региональные версии Y600. Однако Vivo не раскрывает, как аппаратная часть китайской версии Y600 совпадает с версиями других рынков.

Для сравнения, индийская версия Vivo S2 FE имеет 6,83″ AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и процессором MediaTek Dimensity 7300e. Она также получила основную камеру на 50 МП, фронталку на 32 МП, аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч и проводную зарядку мощностью 44 Вт.

Еще одним вариантом для сравнения может быть Vivo Y600 Pro, получивший аккумулятор на 10 200 мА·ч, 6,83″ MOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и быструю зарядку мощностью 90 Вт.