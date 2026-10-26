В Украину заходят сразу два новых автобренда

В Украине официально стартуют продажи автомобилей двух новых китайских брендов — DEEPAL и NEVO, входящих в автомобильную экосистему CHANGAN.

Дистрибьютором выступит компания «Атлант Энерджи Украина», принадлежащая группе Атлант Моторз. Соответствующее соглашение о поставках, реализации и послепродажном обслуживании автомобилей стороны подписали еще 20 июля 2026 года. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Новые марки будут охватывать разные ценовые категории. NEVO будет ориентироваться преимущественно на массовый сегмент, тогда как DEEPAL будет предлагать более технологичные автомобили среднего и высшего среднего класса. На украинский рынок под брендом DEEPAL выведут четыре модели: компактный кроссовер S05, среднеразмерный S07, полноприводный внедорожник G318 и флагманский шестиместный SUV S09. В зависимости от модификации автомобили будут доступны полностью с электрическими или гибридными силовыми установками.

Модельный ряд NEVO

будет состоять из трех кроссоверов — Q05, Q06 и Q07. Самым доступным станет компактный электрический NEVO Q05 с литий-железо-фосфатной батареей, ориентировочная стоимость которого составит от 990 650 до 1 220 860 гривен.

Особое внимание привлекает спортивный Q06, двухмоторная электрическая версия которого способна разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Для модели предусмотрена гибридная модификация с заявленным запасом хода до 1600 км по китайскому циклу CLTC. Флагманский Q07 будет позиционироваться как просторный семейный кроссовер для продолжительных путешествий.

Вместе с выходом новых брендов в Украине планируют развернуть сеть из девяти официальных дилерских центров. Первые автосалоны должны появиться в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Полтаве и Одессе. Покупателям обещают полноценное сервисное обслуживание, поставку оригинальных запчастей и техническую поддержку.