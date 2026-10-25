Сколько стоит переобуть автомобиль в 2026 году

Своевременное переобувание автомобиля — это, прежде всего, вопрос безопасности, а не только подготовки к зимнему сезону. Журналисты издания MMR.net.ua выяснили, сколько стоит замена автомобильных шин в Украине.

Сколько стоит сезонный шиномонтаж

Стоимость в Украине осенью 2026 года зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это диаметр колес, тип автомобиля, конструкция шин и перечень работ, которые будут выполнять мастера. Также на конечную цену влияют регион, уровень сервиса и сезонный спрос.

По актуальным предложениям украинских шиномонтажных мастерских замена комплекта из четырех колес стоит:



для обычного легкового автомобиля — 800−2500 гривен;



для машин с небольшими колесами диаметром R13-R15 — 800−1400 гривен;

для авто с колесами R16-R18 — 1200−2000 гривен;

для больших кроссоверов и внедорожников — 1800−3000 гривен.

При этом некоторые официальные дилеры предлагают специальные сезонные тарифы.

Например, в одной из актуальных акций на осень 2026 стоимость замены четырех колес с балансировкой составляет от 1000 гривен для R14 до 1500 гривен для R19. Однако расходные материалы могут оплачиваться отдельно.

Водителям также следует учитывать, что окончательная сумма зависит от дополнительных услуг.

В частности, во время шиномонтажа может потребоваться замена вентилей, ремонт поврежденных шин, установка новых балансировочных тяжестей или проверка состояния дисков.