Meta хочет объединить миллиарды ИИ-агентов Muse в одну сеть

Meta планирует объединить миллиарды ИИ-агентов Muse в единую сеть, чтобы они могли сотрудничать и выполнять больше задач для людей и бизнеса. В то же время, компания сталкивается с проблемами конфиденциальности и ростом затрат на искусственный интеллект.

Об этом пишет издание Gizmodo.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что компания стремится привлечь к Muse миллиарды пользователей. По его замыслу персональные ИИ-агенты не только будут помогать людям, но и взаимодействовать между собой, чтобы эффективнее выполнять задачи. Об этом он рассказал на телефонной конференции по итогам финансового квартала.

Meta планирует быстро расширить сеть, поэтому пока не собирается взимать плату со всех пользователей за доступ к Muse. В то же время, компания пока не раскрыла подробностей о том, как именно агенты будут сотрудничать и какими данными будут обмениваться.

Проблемы с конфиденциальностью и безопасностью Muse

Эти вопросы вызывают беспокойство ввиду проблем с конфиденциальностью, которые сопровождали Muse с момента запуска в начале сентября 2026 года. Один из пользователей утверждал, что агенты анализировали его частные сообщения без разрешения, а в противном случае ИИ-агент передал незнакомцу домашний пользовательский адрес.

Исследователи также заявляли, что система собирает и регулярно обновляет подробную информацию о людях из окружения пользователей.

Кроме того, Amazon заблокировала ИИ-агентам Muse возможность совершать покупки на своей платформе из-за опасений относительно обработки учетных данных и информации об аккаунтах. Meta также пришлось устранять критическую уязвимость, которая могла позволить злоумышленникам захватывать аккаунты пользователей.

Более 10 миллионов пользователей создали агентов Muse

Несмотря на эти проблемы, компания сообщает о росте популярности сервиса. По словам руководства Meta, более 10 миллионов человек в США и Канаде создали персональных агентов Muse с начала сентября. Самый распространенный сценарий использования — покупки. Более четверти пользователей Muse осуществляют их с помощью сервиса, а средняя сумма покупки превышает 200 долларов.

Meta увеличивает расходы на искусственный интеллект

Однако расширение сети потребует значительных средств. Цукерберг признал, что работа Muse уже сейчас требует больших вычислительных ресурсов. По его словам, обслуживание миллиардов агентов потребует еще более масштабных инвестиций.

Meta ожидает, что ее капитальные и другие расходы в этом году составят не менее 135 миллиардов долларов, причем значительная часть средств пойдет на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. За завершившийся 30 сентября третий квартал 2026 года компания зафиксировала отрицательный свободный денежный поток в размере 2,12 миллиарда долларов.

Как Meta планирует привлекать дополнительный капитал

Для финансирования дальнейшего развития Meta планирует также изменить структуру акций. С 2027 года компания намерена распределить между действующими акционерами новый класс акций без права голоса в рамках разделения акций в соотношении два к одному. Это позволит привлекать дополнительный капитал, не ослабляя контроль Цукерберга над компанией.

Еще одна цель этого решения — сохранить присутствие Цукерберга в Калифорнии, где расположена штаб-квартира Meta. Согласно соглашению с компанией, он обязался оставаться в штате в течение следующих восьми лет.