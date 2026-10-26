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Спрос превзошел ожидания: Apple увеличивает производство складного iPhone

Технологии&Авто
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iPhone Duo
iPhone Duo
Первый складной iPhone еще не успел массово появиться у покупателей, а Apple уже планирует увеличить его производство почти наполовину. Стартовые партии смартфона быстро раскупили, а некоторые версии придется ждать до января 2027 года.
По информации источников в цепочке поставки, компания хочет выпустить около 14 млн устройств в течение следующих 12 месяцев вместо запланированных ранее 9,7 млн. Это примерно на 44% больше.
Причиной такого решения стал высокий интерес покупателей к новинке. Первые партии смартфонов быстро раскупили после открытия предварительных заказов, а для некоторых конфигураций ожидаемые сроки доставки были перенесены на январь 2027 года. Сама Apple также сообщала о значительном спросе на устройство.

Что может помешать увеличению производства

Несмотря на пересмотр планов, быстро нарастить поставки может быть непросто. Складной iPhone имеет более сложную конструкцию, чем обычные модели смартфонов Apple. Производство гибких дисплеев, шарниров и других специализированных деталей может ограничивать количество устройств, выпускаемых компанией.
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План в 14 млн смартфонов выглядит значительно и на фоне всего рынка складных устройств. В 2025 году мировые поставки таких смартфонов составляли около 18,2 млн. единиц. Если Apple достигнет планируемого объема, ее первая складная модель займет заметную долю этого сегмента.
Аналитики ожидают, что рынок складных смартфонов будет расти. Выход Apple может способствовать популяризации этого формата, хотя такие устройства пока остаются преимущественно премиальными из-за сложности конструкции и высокой себестоимости.
Продажи iPhone Duo стартовали 23 октября. Если удастся реализовать производственный план, смартфон может стать одним из самых массовых складных устройств на рынке.
По материалам:
ITsider.
AppleiPhone
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