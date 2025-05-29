Сколько граждан, которые повторно проходят ВВК, признаются пригодными к военной службе — Finance.ua
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Сколько граждан, которые повторно проходят ВВК, признаются пригодными к военной службе

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Сколько граждан, которые повторно проходят ВВК, признаются пригодными к военной службе
Сколько граждан, которые повторно проходят ВВК, признаются пригодными к военной службе
Как сообщил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, в Украине среди ограниченно пригодных к военной службе граждан, повторно проходящих военно-врачебную комиссию (ВВК), 99% признаются пригодными.
На данный момент 50% прошедших повторно ВВК признаны пригодными к военной службе без каких-либо оговорок, а где-то около половины пригодны к военной службе с определенными оговорками, то есть в тыловых частях обеспечения.
Он также добавил, что жалоб по поводу возможных нарушений со стороны ВВК очень мало.
Напомним, как говорил президент Украины, темпы мобилизации в Украине неизменны. Они остаются такими, как были полгода назад.
Президент рассказал, что слышал в докладе начальника Генштаба Андрея Гнатова на Ставке и командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатова, что они «движутся в своем плане».
По материалам:
УНН
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