Раскрыты зарплаты в Google: сколько получают в 2025 году — Finance.ua

Раскрыты зарплаты в Google: сколько получают в 2025 году
Business Insider опубликовал зарплаты Google на основе около 6800 визовых заявок за первый квартал 2025 года. Инженеры-программисты могут получать до $340 000 в год без учета бонусов и акций.
Данные компании раскрывают базовые годовые оклады специалистов, которые Google планирует нанимать из-за рубежа. В то же время они не охватывают бонусы и акции, обычно существенно повышающие общую сумму.
Компания Google, Microsoft и Meta предлагают рекордные зарплаты, чтобы привлечь топовых инженеров, исследователей и менеджеров — прежде всего в командах, связанных с генеративным искусственным интеллектом.
Какие зарплаты платит Google
Работа в бизнесе и аналитике
- Менеджер аккаунта: от $85 500 до $166 000.
- Аналитик бизнес-систем: от $141 000 до $201 885.
- Финансовый аналитик: от $102 000 до $225 230.
- Аналитик качества поиска: от $120000 до $235000.
Инженерные должности
- Инженер-программист: от $109 180 до $340 000.
- Инженер-программист (Waymo): от $150 000 до $282 000.
- Инженер приложений: от $138 000 до $199 000.
- Инженер поддержки клиентов: от $85 009,60 до $228 000.
- Инженер решений для клиентов: от $108 000 до $228 000.
- Инженер данных: от $111000 до $175000.
- Инженер-электрик: от $119 000 до $203 000.
- Инженер по аппаратному обеспечению: от $130 000 до $284 000.
- Сетевой инженер: от $108 000 до $195 000.
- Инженер-исследователь: от $153 000 до $265 000.
- Инженер по безопасности: от $97 000 до $233 000.
- Старший инженер-программист: от $187 000 до $253 000.
- Инженер по проверке кремниевого дизайна: от $126 000 до $207 050.
- Кремниевый инженер: от $146 000 до $252 000.
- Кремниевый универсал: от $144 000 до $223 000.
- Менеджер-разработчик программного обеспечения: от $199 000 до $316 000.
- Инженер-программист, инженер по надежности сайта: от $133 000 до $258 000.
- Штатный инженер-программист: от $220 000 до $323 000.
Должности ученых
- Специалист по обработке данных: от $133 000 до $260 000.
- Научный сотрудник: от $155 000 до $303 000.
Руководящие должности
- Менеджер продукта: от $136 000 до $280 000.
- Руководитель программы: от $125 000 до $236 000.
- Технический менеджер программы: от $116 000 до $270 000.
Консалтинговые должности
- Консультант по решениям: от $100 000 до $282 000.
- Консультант по техническим решениям: от $110 000 до $253 000.
Должности дизайнеров
- UX-дизайнер: от $124 000 до $230 000.
- UX-исследователь: от $124 000 до $224 000.
Напомним, ранее Business Insider также опубликовал зарплаты в Meta.
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