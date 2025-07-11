Раскрыты зарплаты в Google: сколько получают в 2025 году — Finance.ua
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Раскрыты зарплаты в Google: сколько получают в 2025 году

Личные финансы
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Раскрыты зарплаты в Google: сколько получают в 2025 году
Раскрыты зарплаты в Google: сколько получают в 2025 году
Business Insider опубликовал зарплаты Google на основе около 6800 визовых заявок за первый квартал 2025 года. Инженеры-программисты могут получать до $340 000 в год без учета бонусов и акций.
Данные компании раскрывают базовые годовые оклады специалистов, которые Google планирует нанимать из-за рубежа. В то же время они не охватывают бонусы и акции, обычно существенно повышающие общую сумму.
Компания Google, Microsoft и Meta предлагают рекордные зарплаты, чтобы привлечь топовых инженеров, исследователей и менеджеров — прежде всего в командах, связанных с генеративным искусственным интеллектом.

Какие зарплаты платит Google

Работа в бизнесе и аналитике

  • Менеджер аккаунта: от $85 500 до $166 000.
  • Аналитик бизнес-систем: от $141 000 до $201 885.
  • Финансовый аналитик: от $102 000 до $225 230.
  • Аналитик качества поиска: от $120000 до $235000.

Инженерные должности

  • Инженер-программист: от $109 180 до $340 000.
  • Инженер-программист (Waymo): от $150 000 до $282 000.
  • Инженер приложений: от $138 000 до $199 000.
  • Инженер поддержки клиентов: от $85 009,60 до $228 000.
  • Инженер решений для клиентов: от $108 000 до $228 000.
  • Инженер данных: от $111000 до $175000.
  • Инженер-электрик: от $119 000 до $203 000.
  • Инженер по аппаратному обеспечению: от $130 000 до $284 000.
  • Сетевой инженер: от $108 000 до $195 000.
  • Инженер-исследователь: от $153 000 до $265 000.
  • Инженер по безопасности: от $97 000 до $233 000.
  • Старший инженер-программист: от $187 000 до $253 000.
  • Инженер по проверке кремниевого дизайна: от $126 000 до $207 050.
  • Кремниевый инженер: от $146 000 до $252 000.
  • Кремниевый универсал: от $144 000 до $223 000.
  • Менеджер-разработчик программного обеспечения: от $199 000 до $316 000.
  • Инженер-программист, инженер по надежности сайта: от $133 000 до $258 000.
  • Штатный инженер-программист: от $220 000 до $323 000.

Должности ученых

  • Специалист по обработке данных: от $133 000 до $260 000.
  • Научный сотрудник: от $155 000 до $303 000.

Руководящие должности

  • Менеджер продукта: от $136 000 до $280 000.
  • Руководитель программы: от $125 000 до $236 000.
  • Технический менеджер программы: от $116 000 до $270 000.

Консалтинговые должности

  • Консультант по решениям: от $100 000 до $282 000.
  • Консультант по техническим решениям: от $110 000 до $253 000.

Должности дизайнеров

  • UX-дизайнер: от $124 000 до $230 000.
  • UX-исследователь: от $124 000 до $224 000.
Напомним, ранее Business Insider также опубликовал зарплаты в Meta.
По материалам:
vctr.media
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