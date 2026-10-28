Коммерческая недвижимость или земля? Какой актив лучше защищает деньги от инфляции

Инфляция в Украине в августе 2026 года составила 8,1%, прогноз на год около 10%. Учетная ставка НБУ с 18 сентября — 16%. При таких условиях гривневые инструменты с фиксированной доходностью ниже ставки теряют реальную стоимость. Поэтому инвесторы все чаще рассматривают материальные активы, среди которых чаще всего сравнивают коммерческую недвижимость и землю. Они защищают капитал по-разному.

Два разных механизма защиты

Коммерческая недвижимость защищает капитал через арендный поток. Ставки индексируются вместе с ценами и актив приносит доход, пока владелец его держит.

Земля защищает капитал преимущественно из-за подорожания самого актива. Текущая доходность невелика, а основной результат дает рост стоимости гектара.

Основной результат от земли — рост стоимости гектара

Это главное отличие, от которого зависят остальные параметры сравнения.

Порог входа

Земля более доступна по минимальному чеку. Фактические цены на гектар (по оценке Latifundist. — Авт.):

1500−1700 долларов — приграничные районы Сумщины;

3−4 тыс. долларов — Львовщина;

до 5 тыс. долларов — отдельные сделки на западе;

4−6 тыс. долларов — аукционы через ProZorro в центре Украины.

Физическое лицо может купить не больше 100 га. Для участка 5−10 га требуется примерно от 15 до 50 тыс. долларов в зависимости от региона.

Коммерческая недвижимость нуждается в большем капитале. Цена склад-комплекса, торгового помещения или офиса в Киеве и крупных городах — от десятков тысяч долларов за небольшое помещение до сотен тысяч и больше за полноценный объект. Меньший чек доступен через соинвестирование или рейтфонды.

Например, в S1 REIT большой капитал не обязателен, и именно это изменяет модель REIT в целом.

Так, минимальная инвестиция в фондах S1 Plaza Позняки и S1 Позняки составляет от 1 тыс. грн, в дальнейшем можно постепенно докупать сертификаты. Кроме того, в портфеле есть жилые доходные дома (S1 ВДНХ, S1 Obolon, S1 Позняки) и коммерческий объект (торговый центр S1 Plaza Позняки).

S1 Plaza Позняки, источник фото: S1 REIT

«В фондах недвижимости инвестор покупает сертификат, то есть долю в активах фонда, уже владеющего большими объектами и привлекающего средства многих людей. Инвестору не нужно иметь экспертизу в строительстве, аренде или эксплуатации: он выбирает фонд с соответствующей стратегией и получает отчетность о его результатах», — отметили в S1 REIT.

Потенциальная доходность

В коммерческой недвижимости доходность существенно отличается по сегментам.

Складская недвижимость остается одним из самых стабильных сегментов. Прайм-ставка в Киевском регионе — около 5,3 доллара за кв. м в месяц без НДС и операционных расходов, что соответствует довоенному пику. Вакантность — около 3,5%. Аналитики Experts Club ожидают умеренного повышения ставок в 2026 году. Доходность качественных складов в Украине, по их оценке, выше, чем в большинстве стран ЕС, из-за военной премии за риск.

остается одним из самых стабильных сегментов. Прайм-ставка в Киевском регионе — около 5,3 доллара за кв. м в месяц без НДС и операционных расходов, что соответствует довоенному пику. Вакантность — около 3,5%. Аналитики Experts Club ожидают умеренного повышения ставок в 2026 году. Доходность качественных складов в Украине, по их оценке, выше, чем в большинстве стран ЕС, из-за военной премии за риск. Офисы остаются рынком арендатора. Вакантность в Киеве снизилась до 18,5%, но больших сделок мало, а владельцы вынуждены дробить площади и предлагать гибкие условия.

остаются рынком арендатора. Вакантность в Киеве снизилась до 18,5%, но больших сделок мало, а владельцы вынуждены дробить площади и предлагать гибкие условия. Торговая недвижимость восстанавливается. Средняя вакантность снизилась примерно до 15%, а ставки для помещений в типичных торговых галереях площадью 100−200 кв. м достигают 40−60 долларов за кв. м в месяц.

Для земли аграрного предназначения картина другая. По оценке Fortior Capital, на старте рынка соотношение аренды к цене давало 7−10% годовых, сегодня около 5% в гривне.

Заявленные на площадках 15−30% являются прогнозируемой капитализацией, то есть ожидаемым ростом цены, а не фактическим арендным доходом. Земля дорожала на 10−15% в год в долларовом эквиваленте, но это не гарантировано: рынок перегрет спросом и коррекция не исключена.

По сравнению Latifundist, ранее «однокомнатная квартира возле метро» позволяла зарабатывать ориентировочно 5%, земля — на уровне 7%. Теперь чистый денежный поток практически сравнялся.

Если учитывать именно доходную недвижимость, то здесь, как отметили в S1 REIT, у доходного дома в востребованной городской локации потенциальных арендаторов гораздо больше — это люди, которым необходимо жилье. Поэтому при достаточном спросе собственник может выбирать арендаторов и согласовывать более выгодные условия. А усиливать этот спрос может именно команда управления. Следовательно, доходность зависит не только от локации, но и от повседневной эксплуатации. А также от того, как эффективно работает объект и привлекаются арендаторы.

«В S1 REIT инвестор участвует в этом арендном бизнесе через фонд. На примере S1 ВДНХ: арендаторы платят аренду, с поступлений покрываются затраты на эксплуатацию, управление и другие предусмотренные расходы. Прибыль, направленная на дивиденды, распределяется между инвесторами пропорционально количеству их сертификатов. Дополнительным источником доходности и в недвижимости и в земле является так называемая капитализация или рост стоимости актива. В успешных объектах годовой рост может достигать от 5% до 10−12%. То есть, это дополнительный доход на проинвестированные средства», — подчеркнули в инвестиционном фонде.

S1 ВДНХ

К примеру, общая фактическая годовая доходность фонда S1 ВДНХ по состоянию на 30 сентября 2026 года составила 24,8% - в гривне или 14,9% - в долларах США.

Ликвидность

Ликвидность обоих активов ниже, чем у ценных бумаг, но по разным причинам.

Рынок земли быстро растет: по оценке Fortior Capital, продано около 4% земельного банка, ежегодно переходит в новую собственность 0,7−1% земель. Спрос превышает предложение в 2−3 раза, так что качественный участок в агроактивном регионе обычно можно продать. Однако вблизи фронта и заминированных земель покупателей почти нет, а цена может снижаться до нескольких сотен долларов за гектар.

Коммерческая недвижимость продается в зависимости от сегмента. Составы класса, А и объекты с надежным арендатором — самые ликвидные. Офисы по высокой вакантности продаются долго, а цена зависит от условий аренды.

Несмотря на это, как отмечают в S1 REIT, и земля, и доходная недвижимость остаются привлекательными для инвесторов, желающих сохранять капитал в реальных активах.

«Оба инструмента могут совмещать арендный доход с ростом стоимости, но защита от инфляции зависит от конкретного объекта. Кроме того, для земли важно, предусматривает ли договор пересмотр арендной платы: если она зафиксирована надолго, инфляция постепенно уменьшает ее покупательную способность. В доходной недвижимости профессиональное управление позволяет пересматривать ставки при возобновлении договоров или смене арендаторов — если это поддерживает рыночный спрос. Также важен и потенциальный рост стоимости самого актива», — отметили в S1 REIT.

К примеру, по независимой оценке недвижимости S1 ВДНХ средняя стоимость квадратного метра выросла от 2 124 долларов на момент приобретения до 2 244 долларов по состоянию на 31 декабря 2025 года. То есть примерно на 5,7%. Параллельно аренда формировала дивидендный доход.

Расходы на содержание

Для земли расходы незначительны: земельный налог или арендная плата, администрирование. Земля не нуждается в ремонте и операционных расходах.

Для коммерческой недвижимости есть более высокие расходы:

эксплуатация, ремонт, коммунальные платежи;

простои между арендаторами (вакантность);

страхование;

резервные источники энергии, которые арендаторы все чаще требуют.

Поэтому валовая доходность коммерческого объекта всегда выше чистой.

Регулярный доход

Коммерческая недвижимость дает ежемесячный поток. Земля отдается в аренду обычно на 5−7 лет, иногда на 10, а выплаты привязаны к сезону или году. Типичная доходность земли сейчас — около 5% годовых, по оценке Latifundist.

К слову, в фондах недвижимости S1 REIT, предусматривающих ежемесячные дивиденды, деньги поступают в течение года — их можно использовать для текущих нужд или постепенно реинвестировать.

Налоги

На продаже недвижимости и земли физическим лицом в 2026 году ставки следующие: НДФЛ 5% и военный сбор 5%.

Для жилой недвижимости действуют льготы: если владелец держал актив более трех лет и продает его не чаще одного раза в год, эти налоги не платятся. Нотариальное удостоверение добавляет государственную пошлину 1%.

Для коммерческой недвижимости и земли по льготному режиму условия отличаются, поэтому отдельно проверяйте их на момент сделки.

Арендный доход облагается НДФЛ (18%) и военным сбором (5%), или доходы можно оформить через ФЛП или юридическое лицо с соответствующим налоговым режимом.

Также для сделок следует помнить о финансовом мониторинге: проверка источника средств применяется к операциям от 400 тыс. грн.

Риски

Коммерческая недвижимость:

безопасность (повреждение объекта, перебои с энергией);

вакантность и зависимость от качества арендатора;

валютный (гривневые арендные платежи по валютной стоимости актива);

высокая стоимость строительства и финансирования;

инфраструктурный (состояние логистики и качество локации).

Земля:

военный (заминирование, расположение к линии фронта);

риск коррекции цен на перегретом рынке;

снижение доходности, потому что аренда растет медленнее цены земли;

правовые (оформление прав, ограничения для юрлиц, конфликты с арендатором);

слабая прозрачность цен: значительная часть сделок оформляется по нормативной денежной оценке, а не по реальной цене.

Как меняется стоимость в долгосрочной перспективе: два сценария

Прежде всего, отметим, что приведенные расчеты иллюстративны и не являются прогнозом.

Земля. Представим, участок 10 га куплен по цене 3500 долларов за га. То есть 35 тыс. долларов. Аренда около 5% дает 1750 долларов в год. Если цена растет на 8% в год (ниже исторических 10−15%), за 10 лет актив будет стоить около 75 тыс., плюс накопленная аренда. При коррекции на 30% он будет стоить примерно 52 тыс. при той же аренде. Результат определяется прежде всего изменением цены.

Склад. Помещение 1 тыс. кв. м с арендной ставкой 5 долларов за кв. м в месяц дает 60 тыс. долларов в год (валовой доход). После вакантности, расходов на удержание и налогов чистый доход будет ниже. Если ставка индексируется на 5−8% в год, доход будет расти вместе с инфляцией. Стоимость самого объекта зависит от ситуации с безопасностью и премии за риск.

Какие факторы будут определять привлекательность

Безопасность и завершение войны . Снижение рисков повысит стоимость обоих активов, особенно складов и земель в прифронтовых регионах.

. Снижение рисков повысит стоимость обоих активов, особенно складов и земель в прифронтовых регионах. Ключевая ставка НБУ . Более высокие ставки сдерживают цены активов и удорожают финансирование.

. Более высокие ставки сдерживают цены активов и удорожают финансирование. Валютный курс . Он влияет на долларовую стоимость активов и реальную доходность гривневой аренды.

. Он влияет на долларовую стоимость активов и реальную доходность гривневой аренды. Урожаи и агроцены . Для земли они определяют арендные ставки.

. Для земли они определяют арендные ставки. Восстановление и логистика . Склады и производственные помещения выигрывают от переориентации цепей и недостатка качественных площадей.

. Склады и производственные помещения выигрывают от переориентации цепей и недостатка качественных площадей. Регуляторные изменения. Налоги и правила для юрлиц на рынке земли.

Что для кого

Коммерческая недвижимость больше соответствует целям инвестора, который:

хочет регулярный ежемесячный доход;

готов управлять активом или делегировать это управляющей компании;

имеет больший стартовый капитал или готов соинвестировать;

может принимать вакантность и операционные риски.

Земля больше соответствует целям инвестора, который:

ориентирован на длинный горизонт (7−10 лет и старше);

желает более простой актив без операционного управления;

рассматривает ее как сохранность стоимости, а не как источник текущего дохода;

понимает аграрный рынок или имеет надежного арендатора.

Для большинства частных инвесторов оптимален не выбор «или-или», а распределение. Практика диверсификации по классам активов предполагает, что недвижимость в широком смысле — только один из семи классов, наряду с фондовым рынком, финансовыми инструментами, цифровыми активами, венчуром, бизнесом и коллекционными активами, а доля одного класса обычно не превышает около 30% портфеля.

В пределах данной доли землю и коммерческую недвижимость можно совмещать, не концентрируя капитал в одном объекте.

Возможности на рынке в 2026 году