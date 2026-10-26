Какая средняя годовая плата за гектар осенью 2026 года: где самые высокие цены
Высокие цены за гектар
- Львовщине — ₴43,2 тысячи за гектар (9 завершенных торгов)
- Ивано-Франковской области — ₴35,2 тысячи (5 завершенных аукционов),
- Винницкой — 32,7 тысячи грн/га (23 завершенных аукциона).
Наибольшую сумму годовой субарендной платы
Самый дорогой реализуемый участок
Украина и две страны подписали меморандум о проверке происхождения зерна
ПартнерскаяИнвестиции в ОВГЗ без комиссии: Sense Bank рассказал, как изменяются портфели клиентов
Выращивать малину в Украине стало дороже: расходы выросли вдвое за шесть лет
На границе образовались очереди из зерновозов
Экспорт агропродукции из Украины сократился на 50−60% из-за логистического кризиса
Автоматическое продление аренды земли: как не попасть в ловушку