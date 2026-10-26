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Какая средняя годовая плата за гектар осенью 2026 года: где самые высокие цены

Аграрный рынок
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Какая средняя годовая плата за гектар осенью 2026 года: где самые высокие цены
Какая средняя годовая плата за гектар осенью 2026 года: где самые высокие цены
С октября 2024 года ООО «Государственный земельный банк» провел на Prozorro. Продажи 1,2 тысяч земельных аукционов по передаче в субаренду сельхозучастков государственной собственности.
Об этом сообщила прессслужба АО «Прозорро.Продажи»,
Какая средняя годовая плата за гектар осенью 2026 года: где самые высокие цены
В среднем по итогам торгов финальная стоимость годовой субаренды государственных с/х земель выросла в 4,4 раза.
Средняя годовая плата за гектар составляет более 16 тысяч.
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Высокие цены за гектар

Установленные на аукционах:
  • Львовщине — ₴43,2 тысячи за гектар (9 завершенных торгов)
  • Ивано-Франковской области — ₴35,2 тысячи (5 завершенных аукционов),
  • Винницкой — 32,7 тысячи грн/га (23 завершенных аукциона).
В течение двух лет работы в системе Государственный земельный банк провел аукционы в 19 областях. Больше всего аукционов состоялось в Харьковской области (386 завершенных соглашений на ₴225,9 миллиона), в Закарпатье (149 аукционов на ₴8,3 миллиона) и Николаевщине (135 лотов на ₴167,4 миллиона).
Какая средняя годовая плата за гектар осенью 2026 года: где самые высокие цены

Наибольшую сумму годовой субарендной платы

Обеспечили Харьковщина (225,9 млн грн), Кировоградщина (202,7 миллиона) и Николаевщина (167,4 миллиона). Итого на эти три области приходится более половины общей суммы.

Самый дорогой реализуемый участок

— 4 000 га в Кировоградской области: победитель предложил годовую плату в ₴65,5 миллиона.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Агробизнес
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