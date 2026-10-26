Какая средняя годовая плата за гектар осенью 2026 года: где самые высокие цены

С октября 2024 года ООО «Государственный земельный банк» провел на Prozorro. Продажи 1,2 тысяч земельных аукционов по передаче в субаренду сельхозучастков государственной собственности.

Об этом сообщила прессслужба АО «Прозорро.Продажи»

В среднем по итогам торгов финальная стоимость годовой субаренды государственных с/х земель выросла в 4,4 раза.

Средняя годовая плата за гектар составляет более 16 тысяч.

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Высокие цены за гектар

Установленные на аукционах:

Львовщине — ₴43,2 тысячи за гектар (9 завершенных торгов)

Ивано-Франковской области — ₴35,2 тысячи (5 завершенных аукционов),

Винницкой — 32,7 тысячи грн/га (23 завершенных аукциона).

В течение двух лет работы в системе Государственный земельный банк провел аукционы в 19 областях. Больше всего аукционов состоялось в Харьковской области (386 завершенных соглашений на ₴225,9 миллиона), в Закарпатье (149 аукционов на ₴8,3 миллиона) и Николаевщине (135 лотов на ₴167,4 миллиона).

Наибольшую сумму годовой субарендной платы

Обеспечили Харьковщина (225,9 млн грн), Кировоградщина (202,7 миллиона) и Николаевщина (167,4 миллиона). Итого на эти три области приходится более половины общей суммы.

Самый дорогой реализуемый участок