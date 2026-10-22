Экспорт агропродукции из Украины сократился на 50−60% из-за логистического кризиса

Общеотраслевые темпы экспорта украинской агропродукции на сегодняшний день сократились на 50−60% от потенциальных объемов из-за существенного усложнения и удорожания логистики, тогда как одному из крупнейших украинских агроэкспортеров — ООО «СП «Нибулон» — удалось удержать текущее ежемесячное снижение на уровне 25−30%.

Об этом сообщил директор по торговле аграрной компании «Нибулон» Владимир Славинский.

«Что касается нашей компании, то наши месячные темпы экспорта на сегодня сокращаются, скажем так, по сравнению с прошлогодними или тем, что было до июня, где-то на 25−30%, что мы считаем неплохим результатом и имеем потенциал к наращиванию. Но в целом по отрасли темпы снижения достигают 50−60% от того, как посвящена аграрному сектору на четвертом ежегодном экспортном форуме «Экономической правды» в Киеве в среду.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», по оценке «Нибулона», из-за снижения темпов Украина экспортирует лишь около 2 млн тонн агропродукции в месяц при потенциале в 5−6 млн тонн при нормальной экономике, что существенно вредит финансовой состоятельности агропроизводителей и их способности обеспечивать операционную деятельность и посевную.

Славинский подчеркнул, что логистика через Дунай и альтернативные сухопутные маршруты в последние годы существенно усложнились и подорожали. В частности, поскольку аграрии из центральных регионов не имеют возможности самостоятельно организовывать сложную логистику в европейские порты или железнодорожные станции, логистические функции полностью легли на крупные компании и трейдеров.

«Чтобы держать темпы отгрузки и суточных поставок на стабильном уровне, компания тратит на сегодня практически на 20% и более оборотного капитала на логистику. Стоимость логистики морского судна выросла в пять раз — до $100 вместо $20, а период доставки увеличился с 7 до 30 дней. Это означает, что в транзите находится гораздо больше товара, а денежные средства в транзите значительно дороже», — рассказал он.

Для преодоления проблем «Нибулон» инициирует создание механизма государственных и международных финансовых гарантий, который позволил бы украинскому бизнесу получать оперативное финансирование в западных банках по адекватным процентным ставкам.