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Автоматическое продление аренды земли: как не попасть в ловушку

Аграрный рынок
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Автоматическое продление аренды земли: как не попасть в ловушку
Автоматическое продление аренды земли: как не попасть в ловушку
Для многих собственников земли (арендодателей) сдача пая в аренду — это способ получить стабильный доход.
Однако иногда стремление защитить свои права разбивается о юридические ловушки в договоре и самая опасная из них — автоматическое возобновление (пролонгация) договора аренды.
Если не разобраться в этом механизме вовремя, можно оказаться в ситуации, когда арендатор пользуется вашей землей годами, а вы не можете изменить ни условия, ни вернуть свою собственность, пишет agronews.
Законодательство Украины предусматривает два совершенно разных по своей природе механизма, которые часто путают.
Схема 1: Возобновление «по молчаливому согласию» (Старые договоры и практика Верховного Суда).
Ранее владельцы часто ориентировались на классическую норму ст. 33 Закона Украины «Об аренде земли», где речь шла о том, что если арендатор продолжает пользоваться землей по истечении срока, а арендодатель не направил возражений в течение месяца, договор возобновляется.
Важное уточнение! Пока в законе такого автоматического «молчаливого согласия» без действий арендатора нет.
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Схема 2: Условие об автоматическом обновлении (ст. 126−1 Земельного кодекса Украины) — это гораздо «более жесткий» инструмент.
«Если договор содержит условие о его возобновлении по истечении срока, на который он заключен, этот договор обновляется на такой же срок и на таких же условиях.
Обновлением договора считается обновление договора без совершения сторонами договора письменной сделки о его обновлении в случае отсутствия заявления одной из сторон об исключении из Государственного реестра прав на недвижимое имущество сведений об обновлении договора. Совершение других действий сторонами договора для его обновления не требуется".

Как действует ловушка «пожизненной аренды»?

Если в вашем договоре есть пункт об автоматическом обновлении по ст. 126−1 ЗКУ, вы не сможете просто подождать даты окончания договора и забрать землю.
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Аренда переподпишется сама в ночь истечения срока. Если вы пропустите дедлайн для отказа, вы автоматически подписываетесь на следующие 7, 10 или 15 лет аренды (в зависимости от начального срока) на тех же финансовых условиях. В условиях инфляции или роста рыночной стоимости аренды это прямой путь к убыткам.

Как законно выйти из автоматической пролонгации

Если у вас уже есть договор с таким условием, или только планируете подписание, действуйте по этому алгоритму:
  • Проверка текста контракта (этап анализа). Внимательно прочтите договор. Ищите формулировку: «Договор обновляется автоматически в соответствии со статьей 126−1 Земельного кодекса Украины». Если таковой фразы нет, используются общие правила преимущественного права, где арендатор должен заблаговременно инициировать переговоры.
  • Соблюдение дедлайна для отказа. Не позднее 1 месяца. Закон дает право любой стороне отказаться от автоматического продления, а сделать это нужно не позднее чем за месяц до даты окончания договора.
  • Подача заявления нотариусу. Юридическая отмена. Обратитесь к любому государственному или частному нотариусу с Заявлением об исключении из Государственного реестра прав сведений о возобновлении договора. Только письма арендатору в этом случае мало — изменения должны зафиксировать в реестре (ГРВП).
Ранее мы писали, что в Украине для участников боевых действий законом предусмотрены льготы на получение земельных участков, в частности право на их первоочередной отвод для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.
Однако во время военного положения действуют существенные ограничения на безвозмездную приватизацию государственных и коммунальных земель.
Рассмотрим в статье, какие нормы земли предусмотрены для УБД, как проходит процедура безвозмездной передачи участков и что можно сделать в этом году — Земля для УБД: что следует сделать уже сейчас
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АгрорынокАграрии
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