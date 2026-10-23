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Выращивать малину в Украине стало дороже: расходы выросли вдвое за шесть лет

Аграрный рынок
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В 2026 году экспортная цена замороженной малины в евро была на 11% выше, чем в 2021 году
В 2026 году экспортная цена замороженной малины в евро была на 11% выше, чем в 2021 году
В Украине за последние шесть лет себестоимость выращивания малины на гектаре удвоилась, в то время как реальная экспортная цена замороженной ягоды до сих пор не вернулась к уровню 2021 года. Больше всего на рост затрат повлияли удорожание рабочей силы и энергоресурсов.
Об этом сообщает EastFruit со ссылкой на Ассоциацию «Ягодничество Украины».
В течение 2020−2026 годов украинские производители малины работали в условиях значительных колебаний экспортных цен, девальвации гривны и роста стоимости производственных ресурсов.
Аналитики отраслевой ассоциации проанализировали изменения экспортных и внутренних цен, валютного курса и стоимости основных составляющих производства, а также вычислили модельную себестоимость выращивания ягоды.

Как изменилась экспортная цена малины

По результатам исследования, в 2026 году экспортная цена замороженной малины в евро была на 11% выше, чем в 2021 году. Однако после учета инфляции ее реальная стоимость оказалась на 9% ниже.
В то же время, с 2020 года курс евро к гривне вырос на 67%, что существенно изменило гривневый эквивалент экспортной выручки.
Расходы производителей больше выросли из-за подорожания труда и горючего. В частности, в 2021—2026 годах средняя заработная плата увеличилась на 109%, а дизельное топливо подорожало почти в три раза. Именно рост оплаты труда стал главным фактором повышения себестоимости производства малины.
С учетом инфляции настоящая себестоимость выращивания ягоды за исследуемый период возросла на 12%. Таким образом, даже при более высокой номинальной экспортной цене производители сталкиваются с менее благоприятным соотношением между расходами и доходами, чем в 2021 году.
По материалам:
EastFruit
АграрииАгрорынок
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