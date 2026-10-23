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На границе образовались очереди из зерновозов

Аграрный рынок
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На границе образовались очереди из зерновозов
На границе образовались очереди из зерновозов
Активный вывоз нового урожая на экспорт создает дополнительный спрос на транспорт: на отдельных направлениях грузовики ждут пересечения границы до восьми суток, наибольшие очереди образовались на польской границе.
Об этом пишет Latifundist.com.
В частности, как сообщили изданию в «Укргруз Агро», на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» ожидают 1363 загруженных и 2098 пустых грузовиков, на «Краковец-Корчева» — 1562 грузовика, а на «Рава-Русская-Хребенное» — 1472. На пункте пропуска «Порубное — Сирет» в очереди стоят еще 1033 грузовика.
Из-за длительных простоев на границе перевозчики не могут быстро возвращать машины к работе и выполнять новые рейсы. Это еще больше усугубляет дефицит транспорта, особенно на дальних маршрутах.
На прошлой неделе больше всего зерна автомобилями везли в Одесскую область. Основные потоки шли из Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской и Киевской областей.
На западе страны активными оставались маршруты из Ровенской области в Хмельницкую, из Хмельницкой в ​​Львовскую и из Черниговской во ​​Львовскую.
Также на этой неделе ставки на автомобильные перевозки зерна выросли на всех маршрутах, говорится в публикации. Больше всего подорожали дальние рейсы — до 15%. Среди главных причин — более дорогое дизельное топливо, дефицит водителей и зерновозов, а также большие очереди на границе.
Автоперевозчики отмечают, что на стоимость перевозок также влияют российские атаки и риски безопасности. Из-за них приходится менять маршруты и преодолевать большие расстояния.
По материалам:
Finance.ua
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