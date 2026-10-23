Украина и две страны подписали меморандум о проверке происхождения зерна

Украина, Великобритания и Латвия подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в сфере проверки происхождения зерна для противодействия незаконному вывозу украинской агропродукции с временно оккупированных территорий.
Документ подписан 21 октября 2026 года, он предусматривает внедрение Схемы верификации зерна (Grain Verification Scheme, GVS), которая позволит научными методами устанавливать географическое происхождение сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Основой новой системы станет использование изотопного и химического анализа, с помощью которого можно определить характерные особенности продукции в зависимости от региона ее выращивания. Полученные результаты будут сравниваться с эталонной базой данных, содержащей образцы сельскохозяйственных культур с подтвержденным происхождением. Проверка будет охватывать четыре основные культуры: пшеницу, кукурузу, ячмень и семена подсолнечника.
Что предусматривается
Меморандум предусматривает предоставление уполномоченным органам доступа к системе GVS, обмен научными данными и координацию работы специализированных лабораторий. Страны также определят ответственных представителей, будут проводить регулярные технические консультации и согласовывать действия в случаях выявления подозрительных партий агропродукции. Такой механизм позволит получать научно-обоснованные доказательства возможного незаконного происхождения зерна.
По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, главной задачей сотрудничества является недопущение продажи похищенной украинской агропродукции на мировых рынках под видом товара законного происхождения. Использование научных методов проверки должно усилить доказательную базу для выявления незаконных поставок и обеспечить более эффективное взаимодействие международных партнеров в борьбе с такой торговлей.
Особое значение новая система может иметь для контроля зерновых потоков, проходящих по транзиту через балтийские порты. Ранее Украина, Латвия и Великобритания обсуждали возможность проверки происхождения зерна на этих маршрутах.
Введение механизма GVS создаст дополнительные инструменты для выявления продукции с временно оккупированных украинских территорий и повышения прозрачности международной торговли зерновыми и масличными культурами.