Государственный аграрный реестр поставил на паузу прием заявок на критичность

В Государственном аграрном реестре временно приостановили прием заявок на определение предприятий агропромышленного комплекса критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
23 октября 2026 года Кабинет Министров принял постановление № 1328 «Некоторые вопросы организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».
В соответствии с пунктом 2 постановления, центральные органы исполнительной власти и другие уполномоченные органы должны в течение десяти дней со дня вступления в силу пересмотреть и согласовать критерии определения предприятий критически важными с учетом внесенных изменений.
В связи с необходимостью пересмотра и приведения отраслевых критериев в соответствие с обновленными требованиями законодательства, прием заявок в ГАР приостановлен до урегулирования соответствующих вопросов.
О возобновлении приема заявок сообщат дополнительно на официальных информационных ресурсах.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что на сайте Кабинета Министров Украины обнародовали постановление № 1328, которое изменяет порядок бронирования военнообязанных работников. Правительство увеличило предел бронирования для работников топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 95%. В первом проекте постановления было предложено установить его на уровне 85%.