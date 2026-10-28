Государственный аграрный реестр поставил на паузу прием заявок на критичность

В Государственном аграрном реестре временно приостановили прием заявок на определение предприятий агропромышленного комплекса критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Об этом сообщила пресс-служба ГАР.

Почему приостановили прием заявок

23 октября 2026 года Кабинет Министров принял постановление № 1328 «Некоторые вопросы организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

В соответствии с пунктом 2 постановления, центральные органы исполнительной власти и другие уполномоченные органы должны в течение десяти дней со дня вступления в силу пересмотреть и согласовать критерии определения предприятий критически важными с учетом внесенных изменений.

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В связи с необходимостью пересмотра и приведения отраслевых критериев в соответствие с обновленными требованиями законодательства, прием заявок в ГАР приостановлен до урегулирования соответствующих вопросов.

О возобновлении приема заявок сообщат дополнительно на официальных информационных ресурсах.