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Корецкий анонсировал новый общественный договор по мобилизации и бронированию

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Правительство призывает бизнес и экономический сектор совместно разработать новую социальную модель
Правительство призывает бизнес и экономический сектор совместно разработать новую социальную модель
Правительство стремится найти баланс между потребностями экономики и обороноспособностью Украины, прекратив злоупотребление системой бронирования военнообязанных. Новые правила должны ограничить случаи, когда предприятия получают право бронировать без достаточных оснований.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время Киевского международного экономического форума (КМЭФ), передает Dilo.

Почему правительство меняет критерии бронирования

Корецкий признал, что бизнес обеспокоен сроками введения новых правил и практическими трудностями их реализации.
«Решения по мобилизации и бронированию принимаются быстро и могут нуждаться в совершенствовании, что является нормальным процессом», — подчеркнул Корецкий.
Он добавил, что уровень заработной платы и отсутствие налоговых долгов, хоть и важные для экономики, не являются единственным показателем критичности предприятия.
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«Действительно критические отрасли, такие как энергетика, оборонно-промышленный комплекс (ОПК), связь, жилищно-коммунальные службы, аптеки, продукты, логистика будут иметь подавляющее большинство (90−95%) перебронированных сотрудников», — заверил премьер-министр.
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Он отметил, что проблема заключается в большом количестве предприятий, злоупотребляющих системой, получая бронирование не по критическим критериям, а, например, только по высокой зарплате.
Корецкий рассказал, что ежемесячно создавалось около 50 тысяч новых бронирований, часть из которых была нечестной или позволяла уклоняться от мобилизации.
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По его словам, многие предприятия, иногда даже только имитирующие деятельность в критических сферах (например, производство «фейковых» дронов), бронировали сотни людей.
Корецкий считает, что необходимо дать «свет в конце тоннеля» военным, находящимся на фронте 4−5 лет с ранениями, не видя четких перспектив ротации или демобилизации.
«Несправедливо, когда военные воюют, а другие борются за бронирование. Правительство стремится не допустить падения экономики, но одновременно обеспечить ротацию для военных, учитывая потери и потребность в отдыхе», — отметил премьер-министр.

Новый социальный договор между государством и бизнесом

Корецкий подчеркнул, что правительство призывает бизнес и экономический сектор совместно разработать новую социальную модель, где предприятия будут обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в ВСУ.
По его словам, это идеалистическая, но необходимая модель, которая бы позволила избежать принудительной мобилизации.
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«А если бизнес, предприниматель, менеджер, руководитель берет на себя такое обязательство — то не нужно вообще ничего, это новый общественный договор. Но не думать, не готовиться к этому — это суперстратегическая ошибка», — заявил Корецкий.
Он анонсировал, что до 1 декабря Министерство экономики и Министерство обороны планируют собрать представителей крупного бизнеса и ассоциаций для обсуждения нового социального договора и системы бронирования.

Изменения правил бронирования

Ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет Министров финализовал изменения в системе бронирования. Главные решения предполагают отмену безусловного 100% бронирования, в частности, для энергетики и ОПК, а также проверку региональных критериев критичности предприятий.
Проект предполагает понижение квот для ряда критических секторов. Так, в оборонно-промышленном комплексе и энергетике предел на бронирование снизится со 100% до 95%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами — 75%. Для остальных критически важных предприятий предел остается на уровне 50%.
По материалам:
Діло
БронированиеМобилизацияБизнес
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