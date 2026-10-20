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ЕБА призвала не ужесточать правила бронирования без консультаций с бизнесом

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ЕБА призывает государство обеспечить предсказуемость политики в сфере бронирования
ЕБА призывает государство обеспечить предсказуемость политики в сфере бронирования
Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к президенту, премьер-министру, министру экономики и окружающей среды и министру обороны Украины с официальным письмом относительно рисков возможного усиления ограничений в процедуре бронирования работников.
Об этом сообщается на сайте ЕБА.
Бизнес-сообщество подчеркивает необходимость сохранения баланса между потребностями национальной безопасности и устойчивостью экономики.
«Обеспечение обороноспособности государства — безусловно в приоритете. В то же время налоговые поступления от предприятий являются одним из ключевых источников финансирования сектора безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

Как изменение правил бронирования может повлиять на бизнес

Ассоциация обращает внимание на то, что компании недавно прошли сложную процедуру повторного подтверждения статуса критически важных по обновленным требованиям, а часть предприятий увеличила официальный уровень зарплат, чтобы соответствовать установленным критериям.
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Введение очередных изменений без надлежащего обсуждения создаст дополнительную регуляторную нагрузку и снижает предсказуемость государственной политики.
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По оценкам представителей бизнеса, усиление ограничений может привести к потере ключевых специалистов, нарушению производственных процессов и цепей поставок, сокращению налоговых поступлений и снижению возможностей оборонно-промышленного комплекса.

Что предлагает Европейская Бизнес Ассоциация

ЕБА призывает государство обеспечить предсказуемость политики в сфере бронирования, не вводить существенные изменения без предварительного диалога с бизнесом и оценки их возможных последствий.
Среди ключевых предложений:
  • привлечение бизнес-сообщества к подготовке решений;
  • введение прозрачного механизма рассмотрения обращений предприятий;
  • сбалансированное представительство органов сектора безопасности и обороны и профильных министерств в процессе принятия решений;
  • обеспечение равных условий для добросовестных работодателей без излишней административной нагрузки и бюрократизации.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что правительство приняло изменения в правила бронирования военнообязанных. Проект предусматривает снижение квот для ряда критических секторов. Так, в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и энергетике лимит может снизиться со 100% до 85%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами с 75 до 60%. Для остальных критически важных предприятий лимит остается на уровне 50%.
Народный депутат от партии «Слуга народа» Федор Вениславский уточнил, что Кабинет Министров не планирует закреплять в постановлении об изменении правил бронирования работников конкретные ограничения на уровне 85% и 60%.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БронированиеМобилизацияБизнес
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