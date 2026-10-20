Изменения в бронирование от Кабмина. Аннулируют ли действующие отсрочки и какие квоты урежут

Часть работников критически важных предприятий может упустить возможность получить бронирование, а для некоторых отраслей хотят снизить допустимую долю забронированных.

Такие предложения якобы содержат проект изменений в правила бронирования военнообязанных, о котором ранее сообщил народный депутат Ярослав Железняк. В то же время, официального текста постановления пока нет, поэтому окончательные правила неизвестны.

В новом видео на канале Finance.ua адвокат Алексей Мендрух объяснил, какие ограничения обсуждают, что может произойти с уже оформленными отсрочками и как новый Координационный центр при Кабмине может повлиять на бронирование работников.

Кому могут сократить бронирование

Одно из наиболее существенных предложений — изменить принцип расчета квоты на бронирование. В частности, из базы для ее определения могут исключить работников, у которых уже есть отсрочка от мобилизации. Речь идет, например, о студентах, сиделках и отцах троих детей.

В таком случае предприятия смогут бронировать меньше работников, чем сейчас. Насколько сократится квота, будет зависеть от количества людей с правом на отсрочку на конкретном предприятии.

Читайте также Корецкий объяснил изменения в правилах бронирования

«Мы понимаем, что отсрочки будут сужаться и часть людей их лишится», — отметил Мендрух.

В то же время адвокат отмечает, что пока полного текста документа нет, а информация поступает от народных депутатов.

Также предлагают снизить лимиты бронирования для отдельных отраслей:

Оборонная промышленность и энергетика — со 100% до 85% работников.

Теплоснабжение, водоснабжение и обращение с отходами — с 75% до 60%.

По другим критически важным предприятиям, где сейчас можно бронировать 50% работников или больше, окончательной ясности нет.

По словам адвоката, если новые правила будут предусматривать исключение работников с правом отсрочки из расчета квоты, то на некоторых предприятиях фактический лимит может снизиться с 50% до 40% или даже меньше. Против такого предложения выступили Украинский совет бизнеса, Совет оружейников, объединение «Технологические силы Украины» и Федерация работодателей.

Что будет с уже оформленными отсрочками

Отдельный вопрос — распространятся ли новые правила на работников, уже имеющих бронирование. По словам Мендруха, это будет зависеть от того, предусмотрят ли в постановлении переходный период.

Если его пропишут, документ должен определить, как долго будут действовать уже оформленные отсрочки. Если же переходных положений не будет, адвокат считает, что они должны оставаться в силе до истечения срока, на который они были предоставлены. Сейчас Минэкономики может бронировать на 12 месяцев.

Читайте также Правительство призывают не менять правила бронирования без переходного периода

В то же время, есть другой риск — пересмотр критериев, по которым предприятие получает статус критически важного. Утрата этого статуса является основанием для прекращения отсрочек работников.

По словам адвоката, критерии могут пересмотреть снова. Если предприятие не подтвердит критичность, работники могут потерять уже оформленное бронирование.

Для новых отсрочек ситуация будет другая: после вступления в силу новых правил заявки будут рассматриваться уже по обновленным требованиям.