Правительство призывают не менять правила бронирования без переходного периода

Аналитические центры призвали Кабинет Министров доработать проект изменений в правила бронирования военнообязанных. По их мнению, предложенные ограничения могут подвергнуть угрозе выполнение оборонных заказов, работу критической инфраструктуры и стабильность бизнеса.

Эксперты проанализировали доработанный проект постановления Министерства экономики и окружающей среды. Он предусматривает создание Координационного центра по организации бронирования, сокращение предельных лимитов бронирования и изменение порядка определения критически важных предприятий.

Аналитические центры поддерживают борьбу со злоупотреблениями, когда работников формально трудоустраивают только для бронирования. В то же время они считают, что предложенные меры не учитывают экономические последствия и могут усилить коррупционные риски, неопределенность для предприятий и тенизацию экономики.

Новый Координационный центр может затянуть процедуры

Координационный центр из 17 представителей государственных органов и силовых структур будет участвовать в определении критичности предприятий, согласовании критериев, увеличении лимитов бронирования более 50% и подготовке рекомендаций по отмене статуса критически важных предприятий.

Аналитические центры предостерегают, что создание нового органа может увеличить сроки принятия решений. Процедура определения критичности может длиться до 17 рабочих дней вместо нынешних 10, а для ряда других решений сроки и вовсе не установлены. Механизм «молчаливого согласия» тоже не предусмотрен.

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Кроме того, Министерство цифровой трансформации не поддержало создание центра, указав на дублирование функций органов власти и дополнительные административные барьеры. Министерство юстиции отметило, что полномочия центра фактически носят властный характер, хотя он определен как временный совещательный орган.

Среди других рисков — отсутствие представителей бизнеса, непрозрачный порядок принятия рекомендаций и отсутствие требования обнародовать протоколы и решения.

Статус критически важного предприятия может быть отменен без четких правил

Проект предусматривает, что рекомендации Координационного центра могут послужить основанием для отмены статуса критически важного предприятия. В то же время, документ не устанавливает исчерпывающего перечня оснований для такого решения, порядка уведомления предприятия, права предоставить объяснения и механизма обжалования.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в своем заключении от 12 октября 2026 года указало на коррупциогенные факторы в проекте и необходимость его доработки. Предложение установить исчерпывающий список оснований для отмены статуса разработчик отклонил.

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Утрата статуса может лишить предприятие оснований для бронирования работников. Это создает риски для непрерывной работы компаний, которые, в частности, выполняют оборонные контракты или ремонтируют энергетические объекты.

Критерии критичности предлагают пересмотреть во многих отраслях

Проект обязывает центральные органы исполнительной власти и областные администрации до 20 октября 2026 года пересмотреть критерии критичности и согласовать их с Координационным центром.

Изменения включают широкий перечень секторов: энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство, оборонно-промышленный комплекс, здравоохранение, связь, торговлю, банковскую деятельность, строительство, транспорт и логистику.

По мнению аналитических центров, столь масштабный пересмотр за короткий срок и без публичного обсуждения создает дополнительную неопределенность. В проекте не определены, в частности, понятия «проверяемых показателей» и порог заработной платы. Также не урегулировано, как учитывать налоговый долг, который предприятие обжалует или в отношении которого получило рассрочку.

Это может привести к потере статуса не из-за реального изменения роли предприятия в экономике, а из-за неоднозначной трактовки критериев.

Аналитики требуют переходного периода

Авторы обращения отмечают, что проект не сопровождается количественной оценкой влияния на предприятия, занятость, производство, энергосистему, бюджетные поступления и валютную выручку. Публичные консультации с бизнес-ассоциациями и общественными организациями также не проводились.

По оценке аналитических центров вместо точечных проверок предприятий с признаками злоупотреблений предлагаются общее сокращение лимитов и повторная оценка критичности во многих секторах экономики.

Авторы обращения призывают правительство доработать проект в два этапа.

До 20 октября предлагают:

ввести мораторий на пересмотр критериев критичности и отмену статусов до завершения доработки правил;

установить переходный период на 90 дней, в течение которого действующие бронирования будут оставаться действительными.

В течение следующих 30 дней предлагают:

ограничить функции Координационного центра консультативными рекомендациями правительства;

определить исчерпывающий перечень оснований отмены статуса критически важного предприятия и гарантировать право на объяснения и обжалования;

установить четкие и измеряемые критерии критичности, в частности, порог заработной платы и правила учета обжалуемого или рассроченного налогового долга;

оценить экономические, бюджетные и кадровые последствия изменений, в частности, их влияние на обороноспособность и критическую инфраструктуру.