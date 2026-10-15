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НАПК выявило три коррупционных риска в новых правилах бронирования

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Военный билет
Военный билет
Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило три коррупциогенных фактора в проекте изменений в правила бронирования работников и рекомендовало доработать документ.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Какие коррупционные риски выявило НАПК

12 октября НАПК обнародовало заключение относительно проекта постановления Министерства экономики о бронировании работников. Агентство пришло к выводу, что документ требует доработки.
Основные проблемы:
1. Уменьшение количества работников, учитываемых при расчете квоты на бронирование. Работников, имеющих отсрочку от мобилизации из-за определенных семейных обстоятельств или состояния здоровья, в частности из-за наличия троих детей, ребенка с инвалидностью или тяжелых заболеваний, предлагают не учитывать в расчете, хотя они продолжают работать на предприятии.
Поэтому уменьшается база для расчета лимита бронирования, который составляет 50% работников. НАПК рекомендовало исключить эту норму из проекта.
2. Отсутствие четких правил работы Координационного центра. Согласно проекту, статус критически важного предприятия будут предоставлять только через Координационный центр. В то же время документ не определяет сроки рассмотрения заявок и оснований для отказа.
По мнению НАПК, это «создает предпосылки для коррупционных практик».
3. Решения о лишении предприятия статуса критически важного оставляют на усмотрение чиновников. Координационный центр может рекомендовать лишить предприятие соответствующего статуса, однако министерство будет самостоятельно решать, выполнять ли эту рекомендацию.
При таком подходе решения по разным предприятиям могут отличаться. НАПК рекомендовало сделать рекомендации Центра обязательными для выполнения.
Инфографика: Ярослав Железняк
Инфографика: Ярослав Железняк
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что правительство приняло изменения в правила бронирования военнообязанных. Проект предусматривает снижение квот для ряда критических секторов. Так, в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и энергетике лимит может снизиться со 100% до 85%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами с 75% до 60%. Для остальных критически важных предприятий лимит остается на уровне 50%.
По материалам:
Finance.ua
БронированиеМобилизацияКабмин
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