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В Германии усилят правила языковых экзаменов для мигрантов

Мир
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Почти половина участников не достигает уровня B1
Почти половина участников не достигает уровня B1
В Германии планируют ужесточить правила сдачи языковых экзаменов для мигрантов, которые прошли обучение на курсах.
Об этом сообщает BILD со ссылкой на распоряжение министерства. Новые правила могут вступить в силу уже 1 ноября.
Министр внутренних дел Александр Добриндт хочет исключить мошенничество, при котором участники используют заранее приобретенные в интернете задания и ответы, чтобы успешно сдать тест.

Как мигранты обходят правила языкового экзамена

По данным министерства, в последнее время участились попытки мошенничества во время экзаменов по немецкому языку. Участники интеграционных курсов покупали в интернете письменные задания и ответы, а затем использовали их во время части теста, в которой проверяют навыки аудирования и чтения.
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В этом блоке необходимо выполнить 45 заданий, выбирая правильные ответы. Другая часть экзамена предусматривает письменную работу.
В то же время, как отмечено в распоряжении, участники нередко оставляют письменную часть полностью пустой. Несмотря на это, они могут сдать экзамен, если справились с первым блоком и продемонстрировали необходимый уровень B1 во время устной части.

Что изменится в правилах сдачи экзамена

По новым правилам, экзамен не будет считаться сданным, если хотя бы одна из его частей выполнена неудовлетворительно.
В Министерстве внутренних дел объясняют, что изменения должны повысить защищенность экзаменов от мошенничества. Ведомство также отмечает важность письменных навыков для интеграции мигрантов.

Почти половина участников не достигает уровня B1

В прошлом году экзамен по немецкому языку сдали 318 550 мигрантов. В большинстве случаев он является завершающим этапом интеграционного курса.
Во время тестирования проверяют четыре языковых навыка: аудирование, чтение, письмо и устную речь. Задания построены на повседневных ситуациях.
Результаты экзамена:
  • 175 193 участника (55%) достигли уровня B1, который позволяет общаться на немецком в повседневных ситуациях;
  • 102 663 участника (32,2%) получили уровень A2;
  • 40 694 участника (12,8%) не достигли даже уровня A2.
Следовательно, 45% участников не смогли подтвердить знания немецкого на уровне B1.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в первом полугодии 2026 года количество беженцев в Германии уменьшилось примерно на 20 000 — до 3,5 млн человек. Сокращение связано с депортациями, выездом из страны и получением гражданства.
Также мы писали, что Украина и Германия обсуждают механизмы возвращения граждан Украины мобилизационного возраста, незаконно уехавших за границу.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ГерманияОбразование
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