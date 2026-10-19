Volkswagen хочет заморозить зарплаты работников до 2030 года

Volkswagen планирует заморозить зарплаты около 660 000 работников по всему миру с четвертого квартала 2026 года. По причине инфляции это может означать потерю около 10% реальных доходов сотрудников.

Об этом пишет Times Live.

Что произошло

Руководство Volkswagen планирует не повышать зарплаты работникам до 2030 года, сообщил Глобальный производственный совет компании. Речь идет о около 660 000 сотрудниках в разных странах.

Новые правила должны действовать уже в четвертом квартале 2026 года. Помимо заморозки зарплат, они предусматривают сокращение бонусов, дополнительных выплат и льгот, а также рабочих мест. Если зарплаты не будут расти, из-за инфляции реальные доходы работников могут сократиться примерно на 10%.

Дополнительные деньги могут быть на вашем счету уже сегодня. Кредиты онлайн. Много предложений, можно сравнить условия. Каталог на Finance.ua.👛

Сам Volkswagen пока не подтвердил эти планы и назвал информацию «спекуляциями». В компании отметили, что вопросы расходов на персонал будут обсуждаться во время нового раунда переговоров на этой неделе. Производственный совет и профсоюз IG Metall уже выступили против заморозки зарплат.

Почему это интересно

Volkswagen проводит одну из самых больших реструктуризаций в своей истории. Еще в 2024 году компания договорилась сократить более 35 000 рабочих мест в Германии к 2030 году, уменьшить производственные мощности немецких заводов на 734 000 автомобилей в год и экономить более 15 млрд евро в среднесрочной перспективе.

В 2026 году Volkswagen планирует сократить дополнительно еще 50 000 рабочих мест в мире. Под вопросом остается будущее нескольких заводов компании в Германии.

На этом фоне профсоюз IG Metall, наоборот, требует повысить зарплаты на 5%. Переговоры между компанией и работниками должны начаться в конце ноября.