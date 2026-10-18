Европейские авиакомпании продолжат повышать тарифы из-за дорогостоящего авиатоплива

Авиаперевозчики Европы в следующем году столкнутся с высокими ценами на авиатопливо и будут продолжать повышать тарифы для пассажиров из-за конфликта с Ираном, который привел к росту стоимости горючего на 50% от довоенного уровня.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова исполнительного директора Ryanair Group Майкла О’Лири.

Стоимость перелетов будет расти

По его словам, война привела к резкому скачку цен на топливо, что существенно сказывается на доходах авиакомпаний, даже несмотря на то, что большинство из них заранее зафиксировали цены на значительную часть необходимого горючего.

Сейчас авиационное топливо стоит в полтора раза дороже, чем до начала конфликта, и такая динамика будет сохраняться в последующие 12−18 месяцев.

Топ-менеджер лоукостера подчеркнул, что в следующем году все столкнутся с огромным вызовом, связанным с расходами.

В то же время О’Лири исключил вероятность дефицита горючего в ближайшей перспективе. Однако стоимость перелетов и далее будет расти, что сильнее всего ударит по компаниям с низким уровнем зафиксированных топливных контрактов на 2027 год.