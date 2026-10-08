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Более трети немецкой помощи Украине с 2022 года была израсходована в самой Германии — Кильский институт

Казна и Политика
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Большинство гражданской помощи потратили в Германии
Большинство гражданской помощи потратили в Германии
Из примерно 100 миллиардов евро помощи, предоставленных Германией с января 2022 года, только 41 миллиард пошел непосредственно в Украину.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на анализ Кильского института мировой экономики в Германии.

Большинство гражданской помощи израсходовали в Германии

Из части финансирования в размере 43,3 миллиарда евро, назначенной гражданской помощи, 35,9 миллиарда евро было израсходовано в Германии. Больше всего денег пошло на помощь украинским беженцам — 27,45 миллиарда евро.
Еще 7,15 миллиарда евро поступили в немецкие федеральные земли и муниципалитеты на их размещение и поддержку. 1,3 миллиарда евро выделено для поддержки немецких компаний, ведущих бизнес в Украине.
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Только 7,4 миллиарда евро из этой суммы поступило в Украину: 6,3 миллиарда евро потратили на гуманитарную и энергетическую помощь, а 1 миллиард евро стал взносом на счет для украинского государства под управлением Международного валютного фонда (МВФ).
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Военная помощь

Правительство Германии сообщало, что часть финансирования, предназначенная для военной помощи Украине, составляет 57,6 миллиарда евро. Однако, по данным института, Германия предоставила примерно 22,7 миллиарда евро военной помощи Украине между 2022 и 2025 годами.
Еще 11,6 млрд евро было выделено на 2026 год. Дополнительные 22 миллиарда евро составляют будущие обязательства. В частности, из них 10,1 миллиарда евро составляют обязательное для выполнения обещание, а 12 миллиардов евро — разрешения на исполнение обязательств.
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Таким образом, общая сумма военной помощи, которую можно проверить, составляет 56,3 миллиарда евро — на 1,3 миллиарда евро меньше, чем цифра, о которой сообщило правительство Германии.
В Кильском институте подчеркнули, что немецкое правительство не предоставляет никакой информации о том, как распределена сумма, предназначенная для военной поддержки Украине.
По материалам:
suspilne.media
ГерманияГуманитарная помощьСоциальная помощьФинансовая помощь
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