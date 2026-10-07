Украина получила еще 1,2 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan

Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
«С учетом этого транша общий объем оборонного финансирования, полученного Украиной по программе, достиг почти 13 млрд евро», — отметил глава правительства.
По его словам, Украина продолжает работать с европейскими партнерами, чтобы остальные предусмотренные программой финансирования поступили своевременно и в полном объеме.
«Благодарю президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен, Еврокомиссара Андрюса Кубилюса и всех государств-членов ЕС за последовательную поддержку Украины и усиление нашей обороноспособности», — подчеркнул премьер-министр.
Ukraine Support Loan (USL) — программа ЕС на 2026−2027 годы с общим финансированием до 90 млрд евро. Из этой суммы:
60 млрд евро предусмотрено на оборонные нужды и развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, в частности закупку дронов,
еще 30 млрд евро — на бюджетную поддержку через макрофинансовую помощь и Ukraine Facility.
Заем планируют погашать за счет будущих репараций от россии. Первый транш в 3,2 млрд евро Украина получила в июне 2026 года. 18 сентября ЕС выделил Украине 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов в рамках Ukraine Support Loan.
Отметим, что недавно Украина получила от ЕС около 2,9 млрд евро в рамках восьмого транша по программе Ukraine Facility. Из этой суммы около 800 млн евро впервые поступило через механизм Ukraine Support Loan. Эти средства направляют на:
поддержание экономики и стабильности бюджета;
финансирование важных расходов госбюджета;
восстановление и модернизацию Украины;
проведение реформ, необходимых для вступления в ЕС.