Украина получила еще 1,2 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan

Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«С учетом этого транша общий объем оборонного финансирования, полученного Украиной по программе, достиг почти 13 млрд евро», — отметил глава правительства.

По его словам, Украина продолжает работать с европейскими партнерами, чтобы остальные предусмотренные программой финансирования поступили своевременно и в полном объеме.

«Благодарю президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен, Еврокомиссара Андрюса Кубилюса и всех государств-членов ЕС за последовательную поддержку Украины и усиление нашей обороноспособности», — подчеркнул премьер-министр.

Что известно об этой программе

Ukraine Support Loan (USL) — программа ЕС на 2026−2027 годы с общим финансированием до 90 млрд евро. Из этой суммы:

60 млрд евро предусмотрено на оборонные нужды и развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, в частности закупку дронов,

еще 30 млрд евро — на бюджетную поддержку через макрофинансовую помощь и Ukraine Facility.

Заем планируют погашать за счет будущих репараций от россии. Первый транш в 3,2 млрд евро Украина получила в июне 2026 года. 18 сентября ЕС выделил Украине 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов в рамках Ukraine Support Loan.

около 2,9 млрд евро в рамках восьмого транша по программе Ukraine Facility. Из этой суммы около 800 млн евро впервые поступило через механизм Ukraine Support Loan. Эти средства направляют на: Отметим, что недавно Украина получила от ЕСв рамках восьмого транша по программе Ukraine Facility. Из этой суммы около 800 млн евро впервые поступило через механизм Ukraine Support Loan. Эти средства направляют на: