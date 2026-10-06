Сколько денег получил госбюджет Украины за 9 месяцев (инфографика)
Поступления в госбюджет в сентябре
- 57,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 36,9 млрд грн — налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 46,8 млрд грн, возмещено — 9,9 млрд грн);
- 24,0 млрд грн — акцизный налог;
- 20,3 млрд грн — налог на доходы физических лиц;
- 5,9 млрд грн — ввозная и вывозная пошлины;
- 4,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 3,4 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.
Доходы госбюджета за девять месяцев
- 491 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 270 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 266,3 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор*;
- 255,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров (собранно 426,1 млрд грн, возмещено — 170,9 млрд грн);
- 231,1 млрд грн — акцизный налог;
- 57,1 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;
- 48,6 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;
- 39,1 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.
Государственные заимствования
- 126,13 млрд грн (2,44 млрд евро) — поступление средств от ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;
- 96,1 млрд грн (1,6 млрд СПЗ) — поступление средств МВФ;
- 44,6 млрд грн (1 млрд долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках проекта «Первый заем на политику развития рабочих мест и рост частного сектора в Украине» (DPO);
- 37,4 млрд грн (0,84 млрд долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (Peace);
- 26,9 млрд грн (598,75 млн долл. США, в том числе Япония — 300 млн долл. США, Великобритания — 298,75 млн долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках Соглашения о займе «Проект в сфере социальной защиты для охвата, устойчивости, инноваций и трансформации»;
- 12,1 млрд грн (0,24 млрд евро) — поступление средств займа МБРР в рамках дополнительного финансирования к проекту «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления» (Peace);
- 5 млрд грн (111,5 млн долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках дополнительного финансирования к Программе «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций» (Thrive);
- 2,7 млрд грн (60 млн долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках третьего дополнительного финансирования к Программе «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (Learn);
- 2,03 млрд грн (46,7 млн долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках дополнительного финансирования к Программе «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (Surge);
- 1,48 млрд грн (28,5 млн евро) — поступление средств займа БРРЭ в рамках проекта «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (Heal Ukraine);
- 0,36 млрд грн (8,1 млн долл. США) — поступление средств займа МАР в рамках дополнительного финансирования к Программе «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (Learn);
- 0,26 млрд грн (5,95 млн долл. США) — поступление средств займа МАР в рамках дополнительного финансирования к Программе «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (Surge).
Украина испытает «болезненную» утрату, если вступит в ЕС: почему так (The Financial Times)
Более 51% нефтеперерабатывающих мощностей врага выведено из строя
Передача домов и общежитий для ВПЛ в аренду за 1 грн: президент подписал закон
НАПК выявило коррупционные риски в системе техосмотра авто: что предлагают изменить
Для несовершеннолетних увеличат разрешенную продолжительность рабочего времени — детали законопроекта
Пидласа предложила убрать «Национальный кешбэк» из госбюджета-2027