Сколько денег получил госбюджет Украины за 9 месяцев (инфографика)

Всего по итогам сентября в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 518,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

В сентябре 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 195,9 млрд грн. Основную часть доходов обеспечили налоговые и таможенные платежи, еще 34,5 млрд грн Украина получила в виде международной грантовой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Поступления в госбюджет в сентябре

Среди платежей, надзор за взиманием который осуществляют налоговые и таможенные органы, наибольшие поступления в сентябре обеспечили:

57,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

36,9 млрд грн — налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 46,8 млрд грн, возмещено — 9,9 млрд грн);

24,0 млрд грн — акцизный налог;

20,3 млрд грн — налог на доходы физических лиц;

5,9 млрд грн — ввозная и вывозная пошлины;

4,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

3,4 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.

Еще одним важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в сентябре стали средства международной помощи в форме грантов в размере 34,5 млрд грн.

По итогам сентябре в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 518,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

В сентябре 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 195,9 млрд грн, www.mof.gov.ua

Доходы госбюджета за девять месяцев

За январь-сентябрь 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 2,49 трлн грн.

Среди платежей, надзор за взиманием который осуществляют таможенные органы, основные поступления составляли:

491 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

270 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

266,3 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор*;

255,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров (собранно 426,1 млрд грн, возмещено — 170,9 млрд грн);

231,1 млрд грн — акцизный налог;

57,1 млрд грн — дивиденды и часть чистой прибыли;

48,6 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;

39,1 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.

В январе-сентябре важными источниками доходов общего фонда государственного бюджета стали средства международной грантовой помощи — 604 млрд грн. Кроме того, в апреле и мае в бюджет перечислили часть прибыли Национального банка Украины в сумме 146,1 млрд. грн.

Итого за январь-сентябрь в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 4,12 трлн грн налогов, сборов и других платежей.

Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 4,78 трлн грн, в том числе из общего фонда — 3,27 трлн грн.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в фонды пенсионного и социального страхования в январе-сентябре составили 569,9 млрд грн. Из них 67,2 млрд грн поступило в сентябре.

За январь-сентябрь 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 2,49 трлн, www.mof.gov.ua

Государственные заимствования

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь 2026 года составили 717,2 млрд грн, или 58,3% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 362,1 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 55 млрд грн (450 млн долл. США и 691 млн евро). На счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 130,9 млрд гривен.

Из внешних источников поступило 355,07 млрд грн (или около $8 млрд), в том числе:

126,13 млрд грн (2,44 млрд евро) — поступление средств от ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;

96,1 млрд грн (1,6 млрд СПЗ) — поступление средств МВФ;

44,6 млрд грн (1 млрд долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках проекта «Первый заем на политику развития рабочих мест и рост частного сектора в Украине» (DPO);

37,4 млрд грн (0,84 млрд долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (Peace);

26,9 млрд грн (598,75 млн долл. США, в том числе Япония — 300 млн долл. США, Великобритания — 298,75 млн долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках Соглашения о займе «Проект в сфере социальной защиты для охвата, устойчивости, инноваций и трансформации»;

12,1 млрд грн (0,24 млрд евро) — поступление средств займа МБРР в рамках дополнительного финансирования к проекту «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления» (Peace);

5 млрд грн (111,5 млн долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках дополнительного финансирования к Программе «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций» (Thrive);

2,7 млрд грн (60 млн долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках третьего дополнительного финансирования к Программе «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (Learn);

2,03 млрд грн (46,7 млн ​​долл. США) — поступление средств займа МБРР в рамках дополнительного финансирования к Программе «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (Surge);

1,48 млрд грн (28,5 млн евро) — поступление средств займа БРРЭ в рамках проекта «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (Heal Ukraine);

0,36 млрд грн (8,1 млн долл. США) — поступление средств займа МАР в рамках дополнительного финансирования к Программе «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (Learn);

0,26 млрд грн (5,95 млн долл. США) — поступление средств займа МАР в рамках дополнительного финансирования к Программе «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (Surge).

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь 2026 года составили 717,2 млрд грн, www.mof.gov.ua