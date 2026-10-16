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Корецкий объяснил изменения в правилах бронирования

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100% бронирование дает возможности для больших манипуляций
100% бронирование дает возможности для больших манипуляций
Постановление Кабинета Министров об изменении правил бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения еще находится в стадии доработки. В то же время, для действительно критических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики радикальных изменений не предусматривается.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в Верховной Раде, комментируя решение правительства, передает Dilo.

Почему правительство хочет изменить правила бронирования

Корецкий объяснил необходимость пересмотра правил случаями злоупотреблений при бронировании работников. По его словам, сейчас тот скепсис, который в обществе обсуждается, не имеет по собой оснований, потому что на сегодняшний день «нет никаких официальных решений, нечего критиковать сейчас».
«100% бронирование дает возможности для больших манипуляций», — заявил премьер.
В качестве примера он привел подрядчика энергокомпании, где из 100 работников только 20 выполняют работы для энергетики, но забронированы все. Премьер отметил, что бесспорным фактом является то, что система мобилизации и бронирования требует усовершенствования.
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В то же время, Корецкий заверил, что для действительно критических предприятий ОПК и энергетики радикальных изменений не будет.
Окончательную редакцию постановления еще не обнародовали.

Как изменить квоты на бронирование

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что правительство приняло изменения в правила бронирования военнообязанных. Проект предполагает снижение квот для ряда критических секторов. Так, в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и энергетике лимит может снизиться со 100% до 85%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами с 75 до 60%. Для остальных критически важных предприятий лимит остается на уровне 50%.
Если раньше статус критически важного предприятия и решения принимались Минобороны и Межведомственной рабочей группой, то по новому проекту создается Координационный центр при Кабмине.
В состав центра должны войти 17 человек. Его сопредседателями предлагают назначить представителей Министерства экономики и Министерства обороны. Предусмотрено участие представителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Национальной полиции и других государственных органов.
Также мы писали, что Министерство обороны Украины выступает за максимальное бронирование работников оборонно-промышленного комплекса от мобилизации, несмотря на предложение сократить квоту со 100% до 85%. В то же время, система должна учитывать «реальный вклад» предприятия в обеспечение Сил обороны и быть справедливой.
По материалам:
Діло
БронированиеМобилизация
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