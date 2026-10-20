В Министерстве цифровизации Польши раскрыли, сколько потратили на Starlink для Украины

В настоящее время соглашения на финансирование проекта в последующие годы не подписаны

С 2022 года Польша направила более 480 млн злотых на закупку терминалов Starlink и оплату абонентского обслуживания спутниковой связи для Украины. До конца 2026 года на эти нужды планируется потратить еще более 100 млн злотых.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Сколько Польша потратила на Starlink для Украины

Польша с 2022 года профинансировала закупку около 30 тыс. терминалов Starlink для Украины и продолжает оплачивать абонентское обслуживание значительной их части.

В Министерстве цифровизации Польши сообщили, что из Фонда помощи направили:

в 2022—2023 годах 202,3 млн. злотых;

в 2024 году 120,5 млн. злотых;

в 2025 году 132,7 млн. злотых;

в 2026 году 25,5 млн. злотых.

В ведомстве также отметили, что действующий договор о финансировании этой программы действует до конца декабря 2026 года. Его сумма составляет 143,3 млн. злотых.

Будет ли финансировать Польша Starlink в 2027 году

В настоящее время соглашения на финансирование проекта в последующие годы не подписаны. Однако это не означает, что Польша прекратит поддержку.

Решения о дальнейшем финансировании будут приниматься на уровне правительства.