В Министерстве цифровизации Польши раскрыли, сколько потратили на Starlink для Украины

С 2022 года Польша направила более 480 млн злотых на закупку терминалов Starlink и оплату абонентского обслуживания спутниковой связи для Украины. До конца 2026 года на эти нужды планируется потратить еще более 100 млн злотых.
Польша с 2022 года профинансировала закупку около 30 тыс. терминалов Starlink для Украины и продолжает оплачивать абонентское обслуживание значительной их части.
В Министерстве цифровизации Польши сообщили, что из Фонда помощи направили:
в 2022—2023 годах 202,3 млн. злотых;
в 2024 году 120,5 млн. злотых;
в 2025 году 132,7 млн. злотых;
в 2026 году 25,5 млн. злотых.
В ведомстве также отметили, что действующий договор о финансировании этой программы действует до конца декабря 2026 года. Его сумма составляет 143,3 млн. злотых.
Будет ли финансировать Польша Starlink в 2027 году
В настоящее время соглашения на финансирование проекта в последующие годы не подписаны. Однако это не означает, что Польша прекратит поддержку.
Решения о дальнейшем финансировании будут приниматься на уровне правительства.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что ЕС разрабатывает собственный аналог Starlink, который планируют запустить с 2029 года. Европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС не распылять ресурсы на отдельные национальные космические проекты, пока Евросоюз создает общий «Европейский космический щит». В частности, ЕС строит систему спутниковой связи IRIS2, которую называют европейским аналогом Starlink.