Мобилизованных ФЛП освободили от налогов и отчетности: детали от ГНС — Finance.ua
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Мобилизованных ФЛП освободили от налогов и отчетности: детали от ГНС

Личные финансы
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Мобилизованных ФЛП освободили от налогов и отчетности: детали от ГНС
Мобилизованных ФЛП освободили от налогов и отчетности: детали от ГНС
Самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы.
Как сообщает Государственная налоговая служба, соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с принятием Закона № 4505-ІХ.
На время службы ФЛП освобождаются от оплаты:
  • налога на доходы физических лиц;
  • единого налога;
  • военного сбора;
  • ЕСВ, если у предпринимателя нет наемных работников.
Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.
Как действовать предпринимателю:
  • если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре — заявление подавать не нужно;
  • если данных в Реестре нет, то можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

Как будет действовать освобождение от уплаты налогов

ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта.
Если такие суммы уже были начислены, они подлежат аннулированию.
Если ФЛП исключили из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налоговых обязательств при мобилизации или службе по контракту, то его автоматически обновят.
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Также мобилизованные физические лица — предприниматели или лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ на весь срок их военной службы, в том числе и военной службы по контракту.
Кроме того, за период мобилизации плательщика единого взноса или действия заключенного с таким лицом контракта начисленные суммы штрафных санкций и пени подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды включительно до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором контролирующим органом получены сведения о мобилизации плательщика единого взноса.
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Если ФЛП имеет наемных работников, он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату работникам. ЕСВ в таком случае начисляет уполномоченное лицо, а уплатить его ФЛП может в течение 180 дней после демобилизации — без штрафов.
Отчетность по ЕСВ представляется ФЛП в течение 150 дней после демобилизации, также без штрафов и пени.
Если возникли нарушения до начала службы или во время нее (несвоевременная уплата или отчетность) — ФЛП освобождается от ответственности, если исполнит обязанности в установленные сроки после демобилизации:
  • отчетность — до 150 дней;
  • уплата — до 180 дней.
По материалам:
Finance.ua
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