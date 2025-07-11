Мобилизованных ФЛП освободили от налогов и отчетности: детали от ГНС — Finance.ua

Мобилизованных ФЛП освободили от налогов и отчетности: детали от ГНС Сегодня 16:02 — Личные финансы

Мобилизованных ФЛП освободили от налогов и отчетности: детали от ГНС

Самозанятые физические лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности на время службы.

Как сообщает Государственная налоговая служба, соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с принятием Закона № 4505-ІХ.

На время службы ФЛП освобождаются от оплаты:

налога на доходы физических лиц;

единого налога;

военного сбора;

ЕСВ, если у предпринимателя нет наемных работников.

Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Как действовать предпринимателю:

если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре — заявление подавать не нужно;

если данных в Реестре нет, то можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

Как будет действовать освобождение от уплаты налогов

ГНС не будет начислять авансовые платежи по единому налогу и военному сбору на период мобилизации или действия контракта.

Если такие суммы уже были начислены, они подлежат аннулированию.

Если ФЛП исключили из реестра плательщиков единого налога из-за неуплаты налоговых обязательств при мобилизации или службе по контракту, то его автоматически обновят.

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Также мобилизованные физические лица — предприниматели или лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имеют право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ на весь срок их военной службы, в том числе и военной службы по контракту.

Кроме того, за период мобилизации плательщика единого взноса или действия заключенного с таким лицом контракта начисленные суммы штрафных санкций и пени подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды включительно до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором контролирующим органом получены сведения о мобилизации плательщика единого взноса.

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Если ФЛП имеет наемных работников, он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату работникам. ЕСВ в таком случае начисляет уполномоченное лицо, а уплатить его ФЛП может в течение 180 дней после демобилизации — без штрафов.

Отчетность по ЕСВ представляется ФЛП в течение 150 дней после демобилизации, также без штрафов и пени.

Если возникли нарушения до начала службы или во время нее (несвоевременная уплата или отчетность) — ФЛП освобождается от ответственности, если исполнит обязанности в установленные сроки после демобилизации:

отчетность — до 150 дней;

уплата — до 180 дней.

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