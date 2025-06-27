Каждый второй ФЛП в Украине открывает женщина: какие направления выбирают — Finance.ua
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Каждый второй ФЛП в Украине открывает женщина: какие направления выбирают

Личные финансы
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Каждый второй ФЛП в Украине открывает женщина: какие направления выбирают
Каждый второй ФЛП в Украине открывает женщина: какие направления выбирают
В 2025 году доля женщин среди новых предпринимателей достигла 61%, то есть каждый второй новый ФЛП в Украине открывает женщина.
Об этом свидетельствует аналитика YC. Market, предоставленная Finance.ua.
Активность женщин в предпринимательстве в Украине растет с 2020 года. По данным исследования, за последние пять лет количество ФЛП-женщин увеличилось на 22,5%. Все больше украинок начинает собственное дело в ответ на вызовы войны, переезда, поиска финансовой независимости или новых жизненных обстоятельств.

Регионы, где женщины наиболее активно открывают бизнес

Больше всего женщин-ФЛП зарегистрировано в таких регионах:
  • Киев — 131,5 тыс.;
  • Днепропетровская область — 83,5 тыс.;
  • Одесская область — 71,4 тыс.;
  • Харьковская область — 71,3 тыс.;
  • Львовская область — 73,1 тыс.
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Самая высокая доля женщин среди предпринимателей в таких областях:
  • Хмельницкая — 53%;
  • Волынская — 50,6%;
  • Кировоградская — 50,5%.
Каждый второй ФЛП в Украине открывает женщина: какие направления выбирают

Сферы, где растет женский бизнес

Женщины чаще всего открывают ФЛП в сферах, традиционно остающихся популярными среди предпринимателей:
  • бьюти и wellness — до 94% таких ФЛП принадлежат женщинам;
  • образование и детские студии — более 76%;
  • медицина, стоматология, психология — более 60%;
  • бухгалтерия, консалтинг, маркетинг, страхование — от 58% до 86%.
Наиболее активно растет количество ФЛП в сфере красоты — женщины предоставляют услуги визажа, ухода, массажа, косметологии. Популярным направлением также остается образование — в частности, онлайн-школы, курсы иностранных языков и программы развития для детей.

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Отдельная волна — это предприниматели, работающие в сфере консалтинга: юридического, психологического, финансового или карьерного коучинга.
В 2024—2025 годах прослеживается еще одно направление — пищевые бизнесы: кейтеринг, домашние кухни, кондитерские изделия, фермерские товары.
Также большой потенциал имеет крафтовое производство — открываются женские ФЛП, продвигающие локальные бренды, hand-made-продукцию (одежда, украшения, декор).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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