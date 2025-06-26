Топ-3 профессии, которые выбирают женщины в традиционно «мужских» отраслях — Finance.ua

Топ-3 профессии, которые выбирают женщины в традиционно «мужских» отраслях Сегодня 15:33 — Личные финансы

Топ-3 профессии, которые выбирают женщины в традиционно «мужских» отраслях

женщинам путь к профессиям, которые недавно считались чисто «мужскими». Как сообщают в службе занятости, все больше украинских компаний присоединяется к экспериментальной инициативе Государственной службы занятости, которая открывает

Благодаря проекту работодатели получают возможность подготовить специалисток для отраслей с дефицитом кадров, а участницы — получить востребованную профессию и гарантированное место работы после обучения.

С начала действия проекта уже более 450 женщин приступили к обучению.

Регионы

В топ-5 регионов по количеству привлеченных работодателей вошли Житомирская, Ровенская, Днепропетровская, Ивано-Франковская и Волынская области.

Топ-3 профессии

Профессии, которые выбрали женщины в традиционно «мужских» отраслях:

станочница деревообрабатывающих станков,

трактористка,

водитель автотранспорта.

Например, мастер красоты из Ивано-Франковской области Оксана Боднарук (на фото) получила свое удостоверение тракториста еще в конце 2023 года. Сейчас она активно развивает свой агроблог в TikTok «Трактористка Ксения», в котором рассказывает о новом увлечении.

Условия участия и цена

Обучение внутри проекта финансируется за счет Фонда социального страхования на случай безработицы.

Стоимость курса не должна превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодняшний день это 30 280 грн).

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Если обучение стоит больше, разницу может покрыть либо работодатель, либо участница.

Программа позволяет женщинам овладеть 31 профессией, которые относятся к категории традиционно «мужских», среди которых:

водитель троллейбуса, погрузчика, трамвая;

машинистка крана;

трактористка;

мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств и другие.

Как присоединиться к проекту

Работодатель может подать заявку на участие в проекте как онлайн, так и офлайн.

Онлайн-заявка отправляется автоматически в центр занятости через официальный портал. После обработки специалист службы свяжется с работодателем для уточнения деталей.

Офлайн-обращение возможно в любом ближайшем центре занятости, где можно получить консультацию и оформить заявку напрямую.

Справка Finance.ua:

В апреле работодатели разместили на Work.ua 111 095 предложений работы. Это рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. К категориям с наибольшим количеством вакансий относятся и следующие: «Рабочие специальности, производство» — 18 996 вакансий и «Транспорт, автобизнес» — 8 948.

Анализируя рынок труда, украинцы адаптируются и готовы к переквалификации. В прошлом году профессиональное обучение при содействии службы занятости проходило 25,2 тыс. женщин из числа зарегистрированных безработных. С начала 2024 года к обучению приступили 6,4 тысячи женщин.

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