Сезонная работа в Украине: где сейчас есть вакансии — Finance.ua

Сезонная работа в Украине: где сейчас есть вакансии Сегодня 16:01 — Личные финансы

Сезонная работа в Украине: где сейчас есть вакансии

С наступлением лета украинский рынок труда традиционно переживает всплеск сезонных вакансий. Уже с апреля работодатели начинают активно искать рабочих для сезонной работы. Эта работа привлекает как студентов и молодежь, так и ищущих временную подработку или дополнительный доход.

По данным Госслужбы занятости, в настоящее время в государственных базах имеется 628 вакансий сезонного характера. Число несовершеннолетних в поисках подработки составляет 123 человека.

Кого сейчас ищут:

подсобных рабочих,

педагогов-организаторов,

стюардов (услуги в дороге),

плодоовощеводов,

рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.

По видам экономической деятельности больше всего вакансий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, туристических агентствах.

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Всего в начале года в Государственной службе занятости насчитывалось 47 тыс. вакансий, а по состоянию на 1 июня их количество выросло на 40% и составило 66 тысяч. При этом стало больше вакансий практически во всех видах экономической деятельности. Наиболее существенный рост наблюдается в сельском хозяйстве, строительстве, перерабатывающей промышленности и торговле.

Трудоустройство несовершеннолетних

Как отмечали в Гоструда, работодатель имеет право принимать на работу лиц с 14 лет, но только при условии, что несовершеннолетний:

учится,

выполняет работу, не причиняющую вред здоровью,

не нарушает процесс обучения (будет работать в свободное от учебы время),

имеет согласие одного из родителей или лица, которое их заменяет.

При этом письменный трудовой договор обязателен для всех несовершеннолетних работников.

Напомним, средняя зарплата в Украине, по расчетам Госстата, за год выросла на 24% и в первом квартале 2025 года достигла показателя 23 460 грн. В долларовом эквиваленте это не более $560.

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