Сезонная работа в Украине: где сейчас есть вакансии — Finance.ua

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Сезонная работа в Украине: где сейчас есть вакансии

Личные финансы
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Сезонная работа в Украине: где сейчас есть вакансии
Сезонная работа в Украине: где сейчас есть вакансии
С наступлением лета украинский рынок труда традиционно переживает всплеск сезонных вакансий. Уже с апреля работодатели начинают активно искать рабочих для сезонной работы. Эта работа привлекает как студентов и молодежь, так и ищущих временную подработку или дополнительный доход.
По данным Госслужбы занятости, в настоящее время в государственных базах имеется 628 вакансий сезонного характера. Число несовершеннолетних в поисках подработки составляет 123 человека.

Кого сейчас ищут:

  • подсобных рабочих,
  • педагогов-организаторов,
  • стюардов (услуги в дороге),
  • плодоовощеводов,
  • рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.
По видам экономической деятельности больше всего вакансий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, туристических агентствах.
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Всего в начале года в Государственной службе занятости насчитывалось 47 тыс. вакансий, а по состоянию на 1 июня их количество выросло на 40% и составило 66 тысяч. При этом стало больше вакансий практически во всех видах экономической деятельности. Наиболее существенный рост наблюдается в сельском хозяйстве, строительстве, перерабатывающей промышленности и торговле.

Трудоустройство несовершеннолетних

Как отмечали в Гоструда, работодатель имеет право принимать на работу лиц с 14 лет, но только при условии, что несовершеннолетний:
  • учится,
  • выполняет работу, не причиняющую вред здоровью,
  • не нарушает процесс обучения (будет работать в свободное от учебы время),
  • имеет согласие одного из родителей или лица, которое их заменяет.
При этом письменный трудовой договор обязателен для всех несовершеннолетних работников.
Напомним, средняя зарплата в Украине, по расчетам Госстата, за год выросла на 24% и в первом квартале 2025 года достигла показателя 23 460 грн. В долларовом эквиваленте это не более $560.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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